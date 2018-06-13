HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Mistura'dan anayasa komisyonu hamlesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.06.2018 17:31 | Son Güncelleme

BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan De Mistura, Cenevre'de Türk, Rus ve İranlı yetkililerle anayasa komisyonunu görüşmek üzere bir araya gelecek

CENEVRE (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Staffan De Mistura'nın, İsviçre'nin Cenevre kentinde Türk, Rus ve İranlı yetkililerle önümüzdeki hafta bir araya geleceği bildirildi.

BM Cenevre Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, De Mistura'nın, Suriye görüşmelerinde bir anayasa komisyonunun kurulması yolunda Türkiye, Rusya ve İran'dan "üst düzey yetkilileri" istişarelerde bulunmak üzere 18-19 Haziran'da Cenevre'ye davet ettiği belirtildi.

Açıklamada, bu ülkelerin daveti kabul ettiği ve Özel Temsilci'nin, Suriye görüşmelerine taraf diğer ülke temsilcilerine de benzer davetler de bulunacağı aktarıldı.

Görüşmelerin detayı ve basına açık olup olmamasına ilişkin ise De Mistura'nın yarın Cenevre'de gazetecileri bilgilendireceği kaydedildi.

De Mistura, 30 Ocak'ta yaptığı açıklamada, Rusya'nın Soçi kentinde gerçekleştirilen Suriye görüşmelerinde 50 kişiden oluşacak bir anayasa komisyonu kurulmasına karar verildiğini söylemişti.

Özel Temsilci De Mistura, Suriye krizine siyasi bir çözüm bulunabilmesi için son günlerde Türkiye, İran ve Mısır'da temaslarda bulunmuştu.

PARTNERUtancından bikini giyemiyordu son pozları Instagram'ı salladıUtancından bikini giyemiyordu son pozları Instagram'ı salladı
Çorum'da 2 otomobil kavşakta çarpıştı : 8 yaralıÇorum'da 2 otomobil kavşakta çarpıştı : 8 yaralı
Fotoğraflar// İçişleri Bakanı Soylu, AK Parti Gaziosmanpaşa İlçe Başkanlığı'nı ziyaret ettiFotoğraflar// İçişleri Bakanı Soylu, AK Parti Gaziosmanpaşa İlçe Başkanlığı'nı ziyaret etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Birleşmiş Milletler BM Cenevre isviçre Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura

En Çok Okunan Haberler

Genç kız isyan etti! 'Gece ablamla yattım, sabah eniştemle uyandım'

Genç kız isyan etti! 'Gece ablamla yattım, sabah eniştemle uyandım'

300 bin emekliye kötü haber! İkramiye alamayacaklar

300 bin emekliye kötü haber! İkramiye alamayacaklar

Metin Hara'dan Adriana Lima'ya: Eğer yatağındaysan...

Metin Hara'dan Adriana Lima'ya: Eğer yatağındaysan...

Melih Gökçek hakkında şok iddia! Erdoğan sonrasına mı hazırlanıyor?

Melih Gökçek hakkında şok iddia! Erdoğan sonrasına mı hazırlanıyor?

24 Haziran seçimleri için son anket Bloomberg'ten: Cumhurbaşkanı Erdoğan önde ama sürpriz olabilir

24 Haziran seçimleri için son anket Bloomberg'ten: Cumhurbaşkanı Erdoğan önde ama sürpriz olabilir

Adil Gür'den 24 Haziran seçimlerine ilişkin son anket! Kim ne kadar oy alacak?

Adil Gür'den 24 Haziran seçimlerine ilişkin son anket! Kim ne kadar oy alacak?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'dan dikkat çeken UBER açıklaması: Esas raconu Cumhurbaşkanımız kesti

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'dan dikkat çeken UBER açıklaması: Esas raconu Cumhurbaşkanımız kesti

Çavuşoğlu açıkladı! Mersin-Antalya yolu 4 saate düşüyor

Çavuşoğlu açıkladı! Mersin-Antalya yolu 4 saate düşüyor

HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ın tahliye talebine Anayasa Mahkemesi'nden ret!

HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ın tahliye talebine Anayasa Mahkemesi'nden ret!

Kız kardeşini öpüşürken gördü, dehşet saçtı! İşte cezası

Kız kardeşini öpüşürken gördü, dehşet saçtı! İşte cezası

24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin son anket! Hangi parti ne kadar oy alacak?

24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin son anket! Hangi parti ne kadar oy alacak?

Mali müşavirlerin memleket idaresindeki yeri

Mali müşavirlerin memleket idaresindeki yeri

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.