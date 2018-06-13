Mistura'dan anayasa komisyonu hamlesi

CENEVRE (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Staffan De Mistura'nın, İsviçre'nin Cenevre kentinde Türk, Rus ve İranlı yetkililerle önümüzdeki hafta bir araya geleceği bildirildi.

BM Cenevre Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, De Mistura'nın, Suriye görüşmelerinde bir anayasa komisyonunun kurulması yolunda Türkiye, Rusya ve İran'dan "üst düzey yetkilileri" istişarelerde bulunmak üzere 18-19 Haziran'da Cenevre'ye davet ettiği belirtildi.

Açıklamada, bu ülkelerin daveti kabul ettiği ve Özel Temsilci'nin, Suriye görüşmelerine taraf diğer ülke temsilcilerine de benzer davetler de bulunacağı aktarıldı.

Görüşmelerin detayı ve basına açık olup olmamasına ilişkin ise De Mistura'nın yarın Cenevre'de gazetecileri bilgilendireceği kaydedildi.

De Mistura, 30 Ocak'ta yaptığı açıklamada, Rusya'nın Soçi kentinde gerçekleştirilen Suriye görüşmelerinde 50 kişiden oluşacak bir anayasa komisyonu kurulmasına karar verildiğini söylemişti.

Özel Temsilci De Mistura, Suriye krizine siyasi bir çözüm bulunabilmesi için son günlerde Türkiye, İran ve Mısır'da temaslarda bulunmuştu.

