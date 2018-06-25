Mistura'nın Suriye için mekik diplomasisi sürüyor

CENEVRE (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura, Suriye sorununa ilişkin, ABD, Almanya, İngiltere, Fransa, Suudi Arabistan ve Ürdünlü yetkililerle İsviçre'nin Cenevre kentinde görüşme yaptı.

BM Cenevre Ofisi'nde basına kapalı düzenlenen toplantıda, BM Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 2254 sayılı kararı çerçevesinde Suriye sorunun çözümüne ilişkin Cenevre'deki siyasi çözüm süreci masaya yatırıldı.

Görüşme sonrası De Mistura'nın ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Suriye'de sahadaki son gelişmeler ve değişen durumlara ilişkin bilgiler paylaşıldığı belirtilerek, "Suriye'nin güneybatısında devam eden askeri tırmanışa ilişkin ciddi kaygılar dile getirildi ve şiddetin derhal sona erdirilmesi çağrısında bulunuldu." ifadesine yer verildi.

Toplantıda ayrıca, Suriye'de siyasi bir uzlaşmaya varılması için uluslararası aktörler arasında ortak bir zemin oluşturmaya yönelik diplomatik çabaların devam etmesi yönünde görüş alışverişi yapıldığı belirtildi.

De Mistura'nın, toplantıya katılan 6 ülkenin siyasi süreç hakkında BM'ye verdiği desteği bir kez daha teyit etmesinden memnuniyet duyduğu kaydedildi.