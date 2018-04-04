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MİT, 6 bin kripto ismi tespit etti!

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.04.2018 09:15 | Son Güncelleme

Millî İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından FETÖ’nün emniyet mahrem imamına yönelik operasyonda ele geçirilen ve çözümüne devam edilen SD kartta yeni bir liste tespit edildi. Listedeki 6 bin kişinin FETÖ’nün emniyetteki mahrem yapılanmasında aktif görev aldığı belirlendi.

MİT, 6 bin kripto ismi tespit etti!

FETÖ’nün firari imamı "Kozanlı Ömer" kod adlı Osman Hilmi Özdil’den sonra emniyet imamlığına getirilen örgüt mensubuna yönelik yapılan operasyonda, içinde FETÖ’nün sivil imamlarının da aralarında bulunduğu son emniyet yapılanmasının yer aldığı bir SD kart ele geçirilmişti. SD kart incelemesinde FETÖ'nün 70 bin polisi farklı renk ve rakamlarla kodladığı belirlenmişti. Bunun üzerine 9 bin 500 kripto isim FETÖ’yle bağlantılı olduğu gerekçesiyle açığa alınmıştı. Daha sonra Ankara Başsavcılığı’nın koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında SD karttan çıkan kripto FETÖ’cülere yönelik operasyonlar yapılmıştı. Başsavcılık soruşturmayı derinleştirdi.

GÖREVDE OLANLAR VAR

Güvenlik güçleri tarafından kodları çözülerek açılması sağlanan SD kartta yeni bir liste tespit edildi. Karttan FETÖ’nün emniyetteki mahrem yapılanmasında görev aldığı tespit edilen Türkiye geneli 6 bin kişilik liste çıktı. Bunun üzerine Ankara Başsavcılığı listede yer alan kişiler hakkında soruşturma başlattı. Söz konusu listede bulunan kişilerden bin 500’ünün Ankara’da yer aldığı belirtildi. Listedeki isimlerden bazılarının daha önce işlem gördüğü, bazılarının hiç işlem görmediği ve görevde olanların da olduğu öğrenildi. Listede yer alan şüphelilere kademeli olarak operasyon yapılacak.

LİSTE İLLERE GÖNDERİLDİ

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre, listede yer alan şüphelilerin emniyet içerisindeki FETÖ yapılanmasından sorumlu kişiler olduğu aktarıldı. Sivil mahrem imamın bulunmadığı noktalarda, mahrem imam yerine “vekil” ve “bağlılar” adı altında emniyette hücresel yapılanma kurarak örgütsel toplantılar yaptıkları belirlendi. Toplantıda örgüt mensubu “vekillerin” FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’e ait CD ile videoların izlettikleri ve himmet topladıkları aktarılan soruşturmada, “bağlıların” ise söz konusu hücresel yapılanmada yer aldıkları tespit edildi. Ankara Başsavcılığı, söz konusu listeyle diğer illerde de soruşturma yürütülmesi için bir adım daha attı. Savcılık 81 ile göre listeyi de göndererek, şüpheliler hakkında soruşturmaları yürütmeleri için yazı yazdı.

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Anahtar Kelimeler:
mit Milli İstihbarat Teşkilatı FETÖ Emniyet

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
En az 600 da bende var isteyene veririm listeyi.
14 temmuz khk hiç kriteri yok bu ihrac olanların diyen hükümet yetkilisi şimdi bu 26 nisan açıkları içinde ihraçın alt yapısını hazırlıyorlar basın yoluyla 1 günde içeriği çözülen sd kartı bir yıl sonra içeriğine ulaşmışlar kendinizi kandirin ancak...
bırakın ya suçsuz gariban büsürü insanı görevden aldınız suçluların tamamı nerdeyse işinde gücünde kredi çekti diye hs parası var diye insanlar işinden gücünden edilirmi yapmayın hesabını ödeyemez siniZ.
Her zaman söyledik bu kırk yıllık siyonist yapıyı bilmem iki yılda üç yılda 5 yılda çözemezsiniz. Ayrıca bu basit cezalarla'da bunlarla başa çıkamazsınız hala alçaklık ve hainlik peşindeler
Sadece emniyetmi... Hükümete yakın sendikalarda fetöcü kaynıyor... ve sendikalar bu kişileri koruyor... sendikaların yöneticilerinin çoğu fetönün kucağına oturmuş kişiler.. ve hala devlet kurumlarında söz sahibiler...
İslami Dinci Terör örgütü Fetö yapılanması ülkemizin başına öyle bir bela açtıki,bu bela belkide kurtuluş savaşımızdan sonraki en ciddi tehlikedir, maalesef bu tehlikenin temelleri şer odağına çevrilen camilerimizde atıldı,kurban derisi ile,kuran kursu ile başlayan palazlanma çığ gibi büyüyerek,ülkeyi yönetenlerinde yol vermesiyle bu mertebeye ulaştı,öyle bir hal aldıki ülkemizin batı bloğundan çıkmasına sebep olacak düzeye geldi.Kılıçdaroğlunun siyasi ayak tesbiti çok düşündürücü,çünkü bu dedikodu halk arasında epey zamandan bu yana vardı.Umarım başka dinci cemaatlere yol verilmez.
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