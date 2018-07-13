HABER

MİT Müsteşarlığı 'Başkanlık' oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.07.2018 13:20 | Son Güncelleme

MİT'in giriş kapısındaki "MİT Müsteşarlığı" yazısı, "MİT Başkanlığı" olarak değiştirildi.

MİT Müsteşarlığı 'Başkanlık' oldu

Anayasa değişikliğine uyum kapsamında çıkarılan Kanun Hükmünde Kararname'nin (KHK) ardından Cumhurbaşkanlığı Milli İstihbarat Teşkilatı giriş kapısındaki yazıda değişikliğe gidildi.

Anayasa değişikliğine uyum kapsamındaki 703 Sayılı KHK ile Başkanlık olan MİT'in, Yenimahalle'deki merkez binasının girişindeki "T.C. Cumhurbaşkanlığı MİT Müsteşarlığı" yazısı, "T.C. Cumhurbaşkanlığı MİT Başkanlığı" olarak değiştirildi.

Farklı binalarda hizmet veren ve mevcut binasına 1970'te taşınan teşkilatın ana giriş kapısına, Kasım 2000'e kadar kuruma ilişkin herhangi bir ibare yazılmamıştı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında FETÖ/PDY mensupları tarafından hedef alınarak tahrip edilen ana giriş kapısı, daha sonra onarılmıştı.

20180713_2_31429467_35584499_Web

AA

PARTNERÖlüyü gömmeden önce halden hale soktular! Ölüyü gömmeden önce halden hale soktular!
Çeşme'de kurtarma operasyonuÇeşme'de kurtarma operasyonu
Gençlik festivaline giden genç kız kayboldu (2)Gençlik festivaline giden genç kız kayboldu (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
mit mit müsteşarlığı

En Çok Okunan Haberler

Ankara'da iki sürpriz gelişme! Anadolu Ajansı duyurdu

Ankara'da iki sürpriz gelişme! Anadolu Ajansı duyurdu

Nagehan Alçı'ya kötü haber!

Nagehan Alçı'ya kötü haber!

Seren Serengil'in 'Shakira' yorumu alay konusu oldu

Seren Serengil'in 'Shakira' yorumu alay konusu oldu

Acun Ilıcalı'dan 150 milyon dolarlık dev anlaşma!

Acun Ilıcalı'dan 150 milyon dolarlık dev anlaşma!

Adnan Oktar'ın skandal teklifi: Erdoğan ve Gülen'in arasını düzeltelim!

Adnan Oktar'ın skandal teklifi: Erdoğan ve Gülen'in arasını düzeltelim!

Olay iddia! 'Kim diye sordular, Erdoğan'ın damadı cevabını alınca noktayı koydular...'

Olay iddia! 'Kim diye sordular, Erdoğan'ın damadı cevabını alınca noktayı koydular...'

Okuyucu Yorumları 1 yorum
Adı değişince daha mı havalı oluyor
Diğer Haberler
Engelli kızı kandırıp, kabusu yaşattı

Engelli kızı kandırıp, kabusu yaşattı

Bursa'da rehine krizi! Polise ateş açtı

Bursa'da rehine krizi! Polise ateş açtı

Nevşehir'de infial yaratan görüntü! Köpeği canlı canlı çöp kamyonunda atarak ezdiler iddiası

Nevşehir'de infial yaratan görüntü! Köpeği canlı canlı çöp kamyonunda atarak ezdiler iddiası

Yazar İzzet Yaşar hayatını kaybetti

Yazar İzzet Yaşar hayatını kaybetti

Ömer Halisdemir’in babasından flaş idam isteği

Ömer Halisdemir’in babasından flaş idam isteği

Çeşme'de kurtarma operasyonu

Çeşme'de kurtarma operasyonu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.