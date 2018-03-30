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MİT operasyonunun görüntüleri ortaya çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.03.2018 11:32 | Son Güncelleme

MİT'in Kosova istihbaratıyla etkin işbirliği içinde gerçekleştirdiği operasyonla Türkiye'de aranan FETÖ/PDY'nin 6 üst düzey mensubu yakalandı. Kosova televizyonları, “son dakika” diyerek MİT’in FETÖ'cüleri yakalama anları olduğunu iddia ettiği görüntüleri yayınladı.

MİT'in Kosova istihbaratıyla etkin iş birliği içinde gerçekleştirdiği operasyonda, Türkiye'de aranan FETÖ/PDY'nin 6 üst düzey mensubu yakalandı.

Balkan ülkelerindeki faaliyetlerinin yanı sıra Türkiye'deki örgüt elemanlarının Avrupa ülkeleri ile ABD'ye kaçırılmasını da organize etmekle görevli oldukları tespit edilen şüphelilerden Özkan'ın, Balkan ülkelerinde toplanan himmet paralarını yöneterek örgüt elebaşının bulunduğu Pensilvanya'ya aktardığı, Kosova gençlik yapılanmasından da sorumlu olan Demirez'in ise Balkan ülkelerinde aktif şekilde çalışarak örgüte çok sayıda katılımın sağlanmasında rol oynadığı belirlendi.

Ayrıca, MİT'in operasyonuyla Türkiye'ye getirilenlerden Günakan'ın, bölgedeki okul yapılanmalarında öğretmenlerden sorumlu elebaşı olduğu, diğer isimlerin de FETÖ/PDY'nin Balkanlardaki çeşitli kurum ve kuruluşlardaki yapılanmalarından sorumlu üst düzey isimler olduğu öğrenildi.

Osman Karakaya'nın ayrıca, Ergenekon davası sürecinde aktif rol üstlendiği, söz konusu dönemde İstanbul Adli Tıp Kurumu'nda FETÖ/PDY lehine raporlar düzenlediği, bu nedenle kendisine örgüt elebaşı Fetullah Gülen tarafından plaket verildiği ortaya çıktı.

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Anahtar Kelimeler:
mit Kosova FETÖ

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