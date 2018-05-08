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MİT paketledi! Skandallar art arda ortaya çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.05.2018 13:43 | Son Güncelleme

İzmir'de son bir yılda 3 kez yeniden yapılanmaya çalışan Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) İl Emniyet Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) ortak operasyonlarıyla büyük darbe vuruldu. FETÖ'nün kendi amaçları doğrultusunda terör eğitimi verdiği tespit edilen ve son operasyonda polis ekiplerince kurtarılan çocukların anlatımları, örgütün küçük yaşta çocuklar üzerinde kurduğu baskıyı da bir kez daha ortaya koydu.

MİT paketledi! Skandallar art arda ortaya çıktı

15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişimi sonrası güvenlik güçlerinin başarılı operasyonları sonucu çöküş sürecine giren FETÖ'nün yeniden yapılanmasına çalışıldığı tespit edildi. Çöküş sürecindeki FETÖ'yü ayağa kaldırmaya çalıştıkları belirlenen örgüt mensupları, güvenlik güçlerinin bu süreçteki takipleri sonucu kıskıvrak yakalandı.

FETÖ'nün Ege Bölgesinde "altın şehir" adı altındaki yeniden yapılanmaya çalıştığına yönelik bilgi, 25 Temmuz 2017'deki operasyonla ortaya çıktı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesindeki operasyonda 125 şüpheli gözaltına alındı, bunlardan 63'ü tutuklandı.

FETÖ'nün Ege Bölgesi'ndeki "Altın şehir" yapılanmasını organize eden sözde "İzmir il imamı" Halil Karagöz'ün üstünde ve 2 adresindeki aramalarda 448 bin 468 dolar ve 16 bin 516 lira bulundu ayrıca bu operasyonla, örgütün "COCO" adlı gizli haberleşme programı kullandığı ortaya çıktı.

Bu operasyondan hemen sonra 22 Kasım 2017'de yeniden yapılanmaya çalışan FETÖ'nün hücre evlerine yönelik operasyonda örgütün sözde "İzmir il imamı" Süleyman K'nın da bulunduğu 53 kişi yakalandı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan 29'u cezaevine gönderildi.

Örgüt mensuplarının deşifre olmamak için üçerli gruplar halinde hareket ettikleri, dikkati çekmemek için kalabalık site içlerindeki aylık kirası 5 bin lirayı bulan lüks rezidansları kiraladıkları belirlendi.

İzmir'de son bir yılda 3 kez yeniden yapılanmaya çalışan FETÖ'nün bu yapılanmasına yönelik üçüncü büyük operasyon ise 6 Mayıs Pazar günü düzenlendi. Kentteki 118 hücre evine yönelik operasyonda 72 zanlı gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor

SON OPERASYONUN DETAYLARI

AA muhabirinin güvenlik kaynaklarından edindiği bilgiye göre, Ege Bölgesi'nde yeniden yapılanmaya çalışan FETÖ, eski metotlarını devreye sokarak eğitim vaadiyle ailelerinden kopardığı küçük yaştaki çocukları hücre evlerine kapattı.

MİT'in koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat, Terörle Mücadele ve Mali Suçlarla Mücadele şubesi ekiplerinin ortak operasyonunda girilen hücre evlerinde küçük yaşta çocuklar da bulundu.

Örgütün kendi amaçları doğrultusunda terör eğitimi verdiği tespit edilen 33 çocuk, polis ekiplerince kurtarıldı.

Ailelerinden eğitim yalanıyla koparıldıkları belirlenen çocuklara FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in kitapları okutularak terör propagandası yapıldığı belirlendi. Örgütte "Işık evi" olarak adlandırılan hücre evlerinde kalmaya zorlanan yaşları 12 ile 18 arasında değişen 33 çocuğun ifadeleri, Çocuk Şube Müdürlüğünde psikolog eşliğinde alındı.

Bilgi sahibi olarak mağdur sıfatıyla ifade veren çocukların anlatımları, örgütün küçük yaşta çocuklar üzerinde kurduğu baskıyı da bir kez daha ortaya koydu.

Çocukların verdikleri ifadelerde, örgüt hiyerarşisinde "ev sorumlusu abi" olarak nitelenen örgüt üyelerinin öncelikle "ders çalıştırma" bahaneleri ile evlere gelişleri sağladıkları, daha sonra yatılı olarak kalmaya başlayan bu çocuklara zorla terörist başı Fetullah Gülen'e ait kitapların okutulduğu ve konuşma videolarının izletildiğini söyledikleri öğrenildi. Çocukların verdikleri ifadelerde, örgütsel faaliyetlerin yapıldığı sırada dinlenip takip altına alınabilecekleri endişesiyle telefonlarının toplatıldığı bilgisi de yer aldı.

Alınan ifadelerde, çocukların hangi derslere yatkın olduğunun saptanarak gelecekte örgütün istediği mesleği seçmeye zorlandıkları, "eğitim çetelesi" adı altında fişlemelerin yapıldığı ve bu bilgilerin sözde üst yöneticilere iletildiği, zor günlerin yakın zamanda geçeceği ve rahata kavuşacakları yönünde telkinlerde bulunulduğu bilgisine de ulaşıldı.

ZORLAMAYLA TOPLU 'DUA SEANSI'

FETÖ'nün amaçları doğrultusunda terör eğitimi verilen çocukların örgüt elebaşı Fetullah Gülen ve örgüt üyeleri için toplu "dua seansları"na katılmaya zorlandıkları da ortaya çıktı.

Bu dua seanslarına katılmayan, verilen görevleri yerine getirmeyen çocukların ev sorumlusu "abi"nin şiddetine maruz kaldığı da belirtildi. Görevini yerine getirmediği gerekçesiyle göz önünde tokatlanan çocuklarla diğerler çocukların disipline edilmeye çalışıldığı anlaşıldı. İfadeleri alınan çocuklar ailelerine teslim edildi.

YAKALANANLAR ÖRGÜTÜN SÖZDE YÖNETİCİLERİ

Öte yandan örgütün yeniden yapılanmasına büyük darbe vurulan operasyonda yakalanan bazı kişilerin, FETÖ'nün Türkiye genelinde sözde yöneticilik görevi üstlenmiş isimler olması dikkati çekti.

İzmir'de 3 grup halinde faaliyet gösterdikleri tespit edilen, eğitim danışmanı, bölge ve il sorumluları ile emniyet ve TSK içindeki örgüt üyelerinden sorumlu mahrem imamların da aralarında olduğu 72 kişinin yakalanmamak için sürekli yer değiştirdikleri belirlendi.

Yeniden yapılanma kapsamında örgütten kopmayı önlemek için cezaevinde bulunan tutuklu kişilerin ailelerine "himmet" adıyla toplanan paralardan dağıttıkları, "bugünler geçecek" algısıyla FETÖ içerisinde motivasyonun artırılmasının amaçlandığı tespit edildi.

Çok sayıda örgütsel dokümanın ele geçirildiği operasyonda FETÖ'nün yeniden yapılanmasına ışık tutacak nitelikte bilgilerin olduğu değerlendirilen bir harici belleğin ise küçük yaşta bir çocuğun yalnız yaşadığı evden çıkması dikkati çekti. Harici belleğin sahibi tespit edilerek gözaltına alındı.

Muhtemel bir operasyona karşı önceden hazırlık yaptıkları görülen örgüt mensuplarının polis takibine karşı özel önlem geliştirdikleri ve bu yönde sürekli uyarıldıkları, bu kapsamda da farklı programlar ve uygulamalar geliştirdikleri tespit edildi.

Mali Şube görevlilerinin bir hücre evinde yaptıkları aramada, yakalanmamak için yapılması gereken uyarıların yer aldığı el yazısı not bulundu.

"YILANIN BAŞI EZİLDİ FAKAT KUYRUK HALA OYNUYOR"

Güvenlik ve terör uzmanı emekli İstihbarat Albay Coşkun Başbuğ, FETÖ'nün yeniden yapılanma çalışmalarına ilişkin, "Dış güçlerin başladıkları işi yarım bırakmak istemedikleri, bunun için de örgütü kullanmaya devam ettikleri" değerlendirmesinde bulundu.

Başbuğ, Türkiye'nin bölgesinde güçlü bir devlet olmasını istemeyen küresel güçlerin "eyvah darbe geri tepti, planımız suya düştü" demeyerek, aynı stratejiyi uygulamayı sürdürdüğünü vurguladı.

Örgütün İzmir'deki hücre evlerine düzenlenen operasyona değinen Başbuğ, şunları kaydetti:

"İzmir'de son olarak 118 hücre evine düzenlenen operasyon örgütün daha ilkokul çağlarından yanına aldığı çocukları kendi hedefleri doğrultusunda yetiştirme amacında ısrarlı olduğunu gösterdi. Yılanın başı ezildi fakat kuyruk hala oynuyor. Bunların örgütü yaşatmak adına halen yürüttükleri planlamaları var. Cezaevinde bulunan örgüt mensuplarına hurafeler ve rüyalar üzerinden sürekli vaadlerde bulunuyorlar. Bunlar örgütün inanmış kadrolarını ayakta tutuyor."

AA

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
yılanın başı ezi,lmiş kuyruğu hala oynuyorsa AKP deki siyasi ayakları temizlenmelidir. Bu da ancak AKP iktidarı kaybettiğinde birer birer tespit edilip yapısını bozdukları adalete teslim edilmelidir. çünkü bu yılanın kuyruğu AKP dir . Bunları 12 yıl boyunca besleyen Devletin en üst kademelerine yerleştirenler bellidir altında imzası olanlar bugün koltuklarında hala oturuyor ve fetocu arıyor.
amma çokmuş bunlar hepsi darbeye katılsa yanmıştık.din adına kolayca örgütleniyor çakal sürüleri bu ülkede.herkez kendi dinini yaşasın siyasete,ticarete,devlete sokulunca böyle oluyor.
Burada dikkat edilecek husus 50 yıldır ülkenin (SAĞ) hükümetler ile yönetiliyor olması laiklikten taviz verilmesi sonucunda bu duruma geldi tarikat cemaat patlaması yaşanıyor.
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