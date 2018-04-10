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MİT'ten Gabon'a son dakika operasyon! 3 FETÖ'cü Türkiye'ye getirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.04.2018 10:56 | Son Güncelleme

Ajanslardan geçen son dakika bilgisine göre; MİT, FETÖ'nün orta Afrika ülkesi Gabon'daki yapılanmasını çökerten bir operasyonla 3 elebaşını Türkiye'ye getirdi. Operasyonla ilgili açıklama yapan Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, "MİT verilen görevi en iyi şekilde yapıyor" dedi.

MİT'ten Gabon'a son dakika operasyon! 3 FETÖ'cü Türkiye'ye getirildi

Milli İstihbarat Teşkilatı, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FTE/PDY) orta Afrika ülkesi Gabon'daki yapılanmasını çökerten bir operasyon düzenleyerek örgütün 3 elebaşını Türkiye'ye getirdi.

AA'nın güvenlik kaynaklarından aldığı bilgiye göre, FETÖ'nün Gabon yapılanması içindeki Osman Özpınar, İbrahim Akbaş ve Adnan Demirönal, MİT'in operasyonuyla ele geçirildi.

Gabon'un başkenti Librevil'den özel uçakla getirildikleri Türkiye'de adli makamlara teslim edilen elebaşların sorgusu sürüyor.

FETÖ/PDY mensuplarının üzerinde örgütsel dokümanlar, 20 bin 800 ABD doları, 12 milyon Orta Afrika frangı (yaklaşık 91 bin 711 TL) ve muhtelif elektronik haberleşme cihazları bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Özpınar hakkında Ankara 5. Sulh Ceza Hakimliği ve Seydişehir Sulh Ceza Hakimliği tarafından "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçundan arama ve yakalama kayıtları bulunuyor.

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Gabon'un başkenti Librevil'deki "Uluslararası Türk Gabon Okulu" müdürü olarak görev yapan Özpınar, mayıs 2017 itibarıyla Kenya çapında faaliyet gösteren "Işık Akademileri" (Light Academy) adlı örgüt yapılarının eğitim koordinatörü ve genel direktörü pozisyonundaydı.

Özpınar'ın FETÖ/PDY'nin Bylock haberleşme uygulamasını kullandığı da tespit edilmişti.

3'Ü DE TEPE İSİM!

Yakalanan elebaşlardan Demirönal hakkında da Ankara 5. Sulh Ceza Hakimliği mahkemesinin "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçlamasıyla aldığı tutuklama ve yakalama kaydı bulunuyor.

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Demirönal, FETÖ/PDY'nin Gabon yapılanmasına ait Işık Okulları'nda (eski adı Ecole Privée International Turco-Gabon) müdür olarak görev yapıyordu.

Akbaş hakkında ise Ankara 5. Sulh Ceza Hakimliği ile Osmaniye 2. Sulh Ceza Hakimliği tarafından "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçundan arama ve yakalama kaydı var.

Bylock kullanıcısı Akbaş, Gabon’da "Işık Okulları'nın genel müdürlüğü"nü yaparken, örgütün Avrupa’dan Afrika'ya yaptığı para transferi faaliyetini yönetiyordu.

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Gabon'daki üst düzey isimlerin 23 Mart'ta Gabon güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındığı öğrenildi.

MİT, FETÖ'yle mücadele çerçevesinde örgütün yurt dışı yapılanmasını çökertmek amacıyla onlarca ülkede operasyon düzenleyerek çok sayıda elebaşını Türkiye'ye getirmiş ve adli makamlara teslim etmişti.

AA

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Anahtar Kelimeler:
mit Gabon FETÖ

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Okuyucu Yorumları 25 yorum
30000 insanımızı katleden (GERÇEK SİLAHLI) teröristleri burnumuzun dibindeki Kandilden alamıyoruz. Tek suçları Bir çok siyasetçi gibi din adına kandırılmış olan ELİ KALEMLİ teröristleri ismini duymadığımız yerlerden getiriyoruz... NE BÜYÜK BİR BAŞARI... (Trajikomik) HADİ HEP BİRLİKTE ALKIŞLAYALIM...
Noldu zoruna mı gitti
AMERİKADAKİNİ NEDENGETİREMİYORSUNUZ
Ne kadar FETÖ cü varsa Gabon a gönderin siyasiler dahil. Siyaset temizlenmiş olur. Ana muhalefet diye diye $ 4.06 € 5.01 olmuş ekonomiyi yolundan çıkarmışlar suç kimin?? Ülkeyi yöneten belli değil sanki muhalafet partileri yönetiyor ekonomiyi bozan da onlar. Vatandaşın derdini anlayan yok.
darısı fettuşinin başına
amerikadakinide getirin madem herkes kurtulsun pkk yı unuttuk bide feto çıktı başımıza
keşke mit 15 temmuzdan öncede boyle basarili olsaydi belki 15 temmuzu yasamazdik
Komedi. Ülkemizde Fetönün siyasi ayağına dokunulmazken dışarıda operasyon yapılıyor.
bunu pkk için neden yapmıyorlar? haaaa hani esir alınan 2 mit yöneticisi ne zaman CANİLERİN ELİNDEN KURTARILACAK?
İDAAAAAM İDAAAAAAM İDAAAAAAAAAAAM
10 km ötendeki pkk elebaşları murat karayılanı fehman hüseyini ne zaman getirecen.
allahınıza gurban mitci gardaşlar
işi gücü bıraktık sağdan soldan adam getirir olduk. önce meclisin içi temizlensin vatan millet için. eğer bu mücadele samimiyse meclisteki fetöcüler neyi bekliyor ?
Bravo aynı filmlerdeki gizli servisler gibi oldu bizim MİT ama genelde zayıf ülkelerde operasyon yapılıyor. bir yunanistan bir belçika hollandada yapılmış olsa dahada gurur duyarız
TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLETİ HÜKÜMETİ YASAL BİR İKTİDAR OLMADIĞINI BU OPERASYONLARLA KANITLAMIŞTIR.YASAL DEVLETLETLER,HUKUKLA YÖNETİLEN DEVLETLER.SUÇLULARI YASAL YOLLARLA İSTERLER.BU YÖNTEM MAFYA YÖNTEMİDİR.RUSYANIN TÜRKİYEDEKİ ÇEÇENLERİ KATLETMESİNİ MEŞRULAŞTIRAN BİR YÖNTEMDİR.
taaa Afrikaya gideceğine önce burnunun dibindekileri temizle eyyyyyyyyy MİT,, tabi yerse..
3 tane FETÖ çapulcusu sözde üst düzey yönetici suratlarında meymenet yok hainlerin at hırsızlarına benziyorlar devşirme hainler
Git operasyonu Amerika ya yap.
Way way büyük operasyon seçim operasyonu
Bravo
siyasi ayaktan suçluları da yakaladığınız gün dünyada kabul edilebilir seviyede bir kurum olacaksınız.
kuklalari toplayosunuzda bu lider takimi neden getirilemiyor
Adil Öksüz nerede?
gabon mu...sıkıysa avrupadakilerini getirse ya..esas ele başları avrupa ve abd de..gabon ne...
Askar Askerliğini, Mit Mitliğini yapmaya başladı. Şükür.
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