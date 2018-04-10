MİT'ten Gabon'a son dakika operasyon! 3 FETÖ'cü Türkiye'ye getirildi

Milli İstihbarat Teşkilatı, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FTE/PDY) orta Afrika ülkesi Gabon'daki yapılanmasını çökerten bir operasyon düzenleyerek örgütün 3 elebaşını Türkiye'ye getirdi.

AA'nın güvenlik kaynaklarından aldığı bilgiye göre, FETÖ'nün Gabon yapılanması içindeki Osman Özpınar, İbrahim Akbaş ve Adnan Demirönal, MİT'in operasyonuyla ele geçirildi.

Gabon'un başkenti Librevil'den özel uçakla getirildikleri Türkiye'de adli makamlara teslim edilen elebaşların sorgusu sürüyor.

FETÖ/PDY mensuplarının üzerinde örgütsel dokümanlar, 20 bin 800 ABD doları, 12 milyon Orta Afrika frangı (yaklaşık 91 bin 711 TL) ve muhtelif elektronik haberleşme cihazları bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Özpınar hakkında Ankara 5. Sulh Ceza Hakimliği ve Seydişehir Sulh Ceza Hakimliği tarafından "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçundan arama ve yakalama kayıtları bulunuyor.

Gabon'un başkenti Librevil'deki "Uluslararası Türk Gabon Okulu" müdürü olarak görev yapan Özpınar, mayıs 2017 itibarıyla Kenya çapında faaliyet gösteren "Işık Akademileri" (Light Academy) adlı örgüt yapılarının eğitim koordinatörü ve genel direktörü pozisyonundaydı.