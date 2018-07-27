MİT'ten Moğolistan'da operasyon! FETÖ'cü Veysel Akçay yakalandı

MİT FETÖ'nün üst düzey yöneticilerine yönelik yeni bir operasyonu da 8 bin kilometre uzakta gerçekleştirdi. Moğolistan'ın Başkenti Ulanbatur'da FETÖ okullarının genel müdürlüğünü yapan Veysel Akçay, Moğolistan istihbaratının da desteğiyle gözaltına alındı.
ÖZEL UÇAK BEKLİYOR
Sözcü'den Veli Toprak'ın haberine göre; FETÖ’cü müdürü Türkiye'ye getirmek üzere özel bir uçağın Ulanbatur’a gönderildiği öğrenildi. MİT görevlilerin yanlarında Akça ile birlikte yurda gelmeleri bekleniyor.
Öte yandan, Mogolistan’daki FETÖ yanlıları Veysel Akçay'ın gözaltına alınması üzerine eylem yapmaya başladı. FETÖ okullarında okuyan bir öğrenci grubunun havalimanı önünde müdürün serbest bırakılması için eylem yaptıkları öğrenildi.
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