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MİT'ten Moğolistan'da operasyon! FETÖ'cü Veysel Akçay yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.07.2018 14:54 | Son Güncelleme

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), çok gizli olarak yürüttüğü operasyonda FETÖ'cü bir yöneticiyi daha yakaladı. Moğolistan’daki FETÖ okullarının Genel Müdürü Veysel Akçay, Ulanbatur’da MİT operasyonu ile yakalandı ve Türkiye’ye getirilmesi için harekete geçildi.

MİT'ten Moğolistan'da operasyon! FETÖ'cü Veysel Akçay yakalandı

MİT FETÖ'nün üst düzey yöneticilerine yönelik yeni bir operasyonu da 8 bin kilometre uzakta gerçekleştirdi. Moğolistan'ın Başkenti Ulanbatur'da FETÖ okullarının genel müdürlüğünü yapan Veysel Akçay, Moğolistan istihbaratının da desteğiyle gözaltına alındı.

ÖZEL UÇAK BEKLİYOR

Sözcü'den Veli Toprak'ın haberine göre; FETÖ’cü müdürü Türkiye'ye getirmek üzere özel bir uçağın Ulanbatur’a gönderildiği öğrenildi. MİT görevlilerin yanlarında Akça ile birlikte yurda gelmeleri bekleniyor.

Öte yandan, Mogolistan’daki FETÖ yanlıları Veysel Akçay'ın gözaltına alınması üzerine eylem yapmaya başladı. FETÖ okullarında okuyan bir öğrenci grubunun havalimanı önünde müdürün serbest bırakılması için eylem yaptıkları öğrenildi.

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FETÖ veysel akçay Moğolistan mit operasyon

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