MİT TIR'ları davasında kritik isme gözaltı

Cihangiroğlu'nun görüştüğü tarihler arasında dikkati çekici bir tarih de yer alıyor. Cihangiroğlu'nun, MİT tırlarının durdurulduğu 1 ve 19 Ocak 2014 tarihleri arasındaki 12 Ocak 2014 günü örgüt imamı ile ankesörlü telefon üzerinden görüştüğü belirlendi.

Soruşturma kapsamında, ankesörlü telefonla görüşme incelemesi sırasında, Adana ve Hatay'da MİT tırlarının durdurulması ve ıslak imza davalarının tutuksuz sanığı dönemin Jandarma Kriminal Daire Başkanı emekli Albay Burhanettin Cihangiroğlu'nun, örgüt mensuplarıyla ankesörlü telefon aracılığıyla görüştüğü tespit edildi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) ''imamı'' tarafından ankesörlü telefondan arandığı ortaya çıkan Adana ve Hatay'da MİT tırlarının durdurulması ve ıslak imzada kumpas davalarının sanığı dönemin Jandarma Kriminal Daire Başkanı emekli Albay Burhanettin Cihangiroğlu, Ankara'da gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca, FETÖ'nün TSK yapılanması kapsamında ankesörlü telefon veya sabit hatlarla irtibat kuran örgüt mensuplarına yönelik soruşturma sürüyor.

Savcılıkça, FETÖ imamlarıyla görüştüğü belirlenen Cihangiroğlu hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Gözaltı kararının ardından Cihangiroğlu Ankara'daki adresinde yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli Cihangiroğlu'nun, İstanbul'a getirileceği öğrenildi.

CİHANGİROĞLU HAKKINDAKİ SUÇLAMALAR



MİT tırları davasında hazırlanan iddianamede, Jandarma Kriminal Daire Başkanı olarak görev yapan Burhanettin Cihangiroğlu'nun, devlet sırrı kapsamındaki MİT tırlarındaki malzemelerle ilgili, Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne sunulmak amacıyla hazırlanan 23 Ocak 2014 tarihli uzmanlık raporunu düzenleyen birimin en üst derecede sorumlu amiri olduğu kaydediliyor.

Islak imzada kumpas davasının iddianamesinde ise Cihangiroğlu'nun, kamuoyunda "İrtica ile mücadele eylem planı" olarak bilinen belgedeki ıslak imzanın emekli Kurmay Albay Dursun Çiçek'e ait olduğu şeklinde uzmanlık raporunu hazırlayan Jandarma Kriminal Dairesi'nin başkanı olduğu belirtiliyor.

Her iki iddianamede Cihangiroğlu hakkında "cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri siyasal veya askeri casusluk maksadıyla açıklamak" suçundan ise müebbet hapis cezasına çarptırılması talep ediliyor.