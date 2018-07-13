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MİT TIR'ları davasında kritik isme gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.07.2018 12:38 | Son Güncelleme

MİT tırlarının durdurulması ve ıslak imza davaları sanığı dönemin Jandarma Kriminal Daire Başkanı Burhanettin Cihangiroğlu, Ankara'da gözaltına alındı.

MİT TIR'ları davasında kritik isme gözaltı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) ''imamı'' tarafından ankesörlü telefondan arandığı ortaya çıkan Adana ve Hatay'da MİT tırlarının durdurulması ve ıslak imzada kumpas davalarının sanığı dönemin Jandarma Kriminal Daire Başkanı emekli Albay Burhanettin Cihangiroğlu, Ankara'da gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca, FETÖ'nün TSK yapılanması kapsamında ankesörlü telefon veya sabit hatlarla irtibat kuran örgüt mensuplarına yönelik soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında, ankesörlü telefonla görüşme incelemesi sırasında, Adana ve Hatay'da MİT tırlarının durdurulması ve ıslak imza davalarının tutuksuz sanığı dönemin Jandarma Kriminal Daire Başkanı emekli Albay Burhanettin Cihangiroğlu'nun, örgüt mensuplarıyla ankesörlü telefon aracılığıyla görüştüğü tespit edildi.

Cihangiroğlu'nun görüştüğü tarihler arasında dikkati çekici bir tarih de yer alıyor. Cihangiroğlu'nun, MİT tırlarının durdurulduğu 1 ve 19 Ocak 2014 tarihleri arasındaki 12 Ocak 2014 günü örgüt imamı ile ankesörlü telefon üzerinden görüştüğü belirlendi.

Savcılıkça, FETÖ imamlarıyla görüştüğü belirlenen Cihangiroğlu hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Gözaltı kararının ardından Cihangiroğlu Ankara'daki adresinde yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli Cihangiroğlu'nun, İstanbul'a getirileceği öğrenildi.

CİHANGİROĞLU HAKKINDAKİ SUÇLAMALAR

MİT tırları davasında hazırlanan iddianamede, Jandarma Kriminal Daire Başkanı olarak görev yapan Burhanettin Cihangiroğlu'nun, devlet sırrı kapsamındaki MİT tırlarındaki malzemelerle ilgili, Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne sunulmak amacıyla hazırlanan 23 Ocak 2014 tarihli uzmanlık raporunu düzenleyen birimin en üst derecede sorumlu amiri olduğu kaydediliyor.

Islak imzada kumpas davasının iddianamesinde ise Cihangiroğlu'nun, kamuoyunda "İrtica ile mücadele eylem planı" olarak bilinen belgedeki ıslak imzanın emekli Kurmay Albay Dursun Çiçek'e ait olduğu şeklinde uzmanlık raporunu hazırlayan Jandarma Kriminal Dairesi'nin başkanı olduğu belirtiliyor.

Her iki iddianamede Cihangiroğlu hakkında "cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri siyasal veya askeri casusluk maksadıyla açıklamak" suçundan ise müebbet hapis cezasına çarptırılması talep ediliyor.

Cihangiroğlu'nun ayrıca "silahlı örgütü kurmak veya yönetmek", "devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından, niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri, siyasal veya askeri casusluk maksadıyla temin etmek" suçlarından da cezalandırılması isteniyor.

MİT tırlarına ilişkin soruşturmada 30 Kasım 2015'te tutuklanan Cihangiroğlu'nun dosyası MİT tırlarının durdurulmasına ilişkin Yargıtay 16. Ceza Dairesi'ndeki dava ile birleştirildi. Burhanettin Cihangiroğlu, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminden önce 7 Haziran 2016'da tahliye edildi.

AA

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
Ya benim anlamadığım,bu ve bunun gibi adamların bir suçu olsa,yakalanana kadar beklemez ki.Yurt dışına falan kaçarlar.Bakalım beni ne zaman yakalayacaklar diye beklemez ki.
Nadir okay bey...BUNLAR BİRİNDEN VEYA BİRİLERİNDEN GÜÇ ALARAK SANA BİŞEY OLMAZ RAHAT OL BİZ SENİN ARKANDAYIZ LAFLARIYLA rahat rahat geziyorlardı kaçmadan..REİS BAŞKANLIK SİSİTEMİ İLE TEK TEK İÇERİ ALIYOR Kİ ALLAH REİSİ BAŞIMIZDAN EKSİK ETMESİN..GÜZEL GÜNLER YAKINDIR.
Ceviz kurdu gibi AKP nin içine girip AKP ve devlet kademelerinde örgütlenen FETÖ terör örgütünün, nasıl oluyor da AKP içindeki siyasi kanadı iki yıldır ortaya çıkarılmıyor? Bu kurgular nereye kadar sürecek bakalım.
tahliye edenlerden sormak lazım
YAKALA,YAKALA,BİTMİYOR ARKADAŞ! NE BÜYÜK BİR BELAYA ÇATMIŞIZ!!!
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