MİT tırlarının durdurulması davasına yetkisizlik kararı

Sanıklardan 11 "sivil imam"dan 9'unun firari olduğu belirtilen iddianamede, FETÖ'nün üst düzey yöneticilerinden olan ve başka FETÖ dosyasından tutuklu bulunan bir tanığın "MİT tırlarının durdurulması talimatını, Pensilvanya'da yüz yüze görüştüğüm Fetullah Gülen bizzat verdi. Gülen, her türlü çalışmanın yapılması, tırların durdurularak görüntülerinin kayda alınması ve çarşaf çarşaf yayımlatılması talimatı verdi." şeklinde beyanda bulunduğu aktarılıyor.

İddianamede, tırların durdurulmaya çalışılması eylemini organize etmek amacıyla sanıklardan Gökhan Bakışkan ve Orhan Şahin'in, 20-22 Eylül 2013'te Nevşehir'deki bir otelde düzenledikleri örgütsel toplantıya, sanıklar Hamza Ali Ece, Mehmet Cevher Koyuncu, Mustafa İlhan, Fatih Kaya, Hasan Bektaş ve Süleyman Gürbüz'ün katıldıkları belirtiliyor.

İddianamede, şu ifadelere yer veriliyor:

"Adana İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü'nde görevli sanık Orhan Şahin'in, 15 gün önce doğum yapan eşini Adana'da bırakıp arkadaşını görmek bahanesiyle MİT'e ait tırın durdurulduğu 1 Ocak 2014'te Hatay'a gelerek, Gökhan Bakışkan ile olay yerine gittiği ve eylemin organize edilmesinde ve fiilen uygulanmasında etkin rol aldığı anlaşılmıştır. Sanıkların, yardım faaliyetinde görev alan ve Adana'da durdurulan 7 MİT mensubunun telefonu hakkında 'uyuşturucu madde ticareti' suçundan Ankara mahkemelerinden dinlenme kararı aldırdıkları böylece MİT mensuplarının görevlerini ifa ettikleri esnada iletişimlerini dinledikleri, kayda aldıkları, sinyal bilgilerini değerlendirdikleri, bu şekilde yardım faaliyeti ile ilgili süreçten an be an haberdar oldukları, faaliyetin tüm ayrıntısını öğrendikleri anlaşılmıştır."