MİT TIR'larının durdurulması davasının kapalı görülmesine karar verildi

Ümit TÜRK/İSTANBUL,(DHA)-ADANA ve Hatay'da 2014 yılında MİT TIR'larının durdurulmasını organize ettiği iddia edilen FETÖ'nün sivil imamları oldukları öne sürülen 11 kişi ile bir tuğgeneralin de arasında olduğu 55 sanığın yargılaması İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başladı. Mahkeme heyeti, devlet sırrı ve milli güvenlik gerekçesiyle duruşmaların kapalı yapılmasına karar verdi. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki yapılan ilk duruşmaya 15 tutuklu sanık ile 10 tutuksuz sanık katıldı. Duruşmanın başlamasıyla birlikte Cumhuriyet savcısı, devlet sırrı ve milli güvenlik gerekçesiyle duruşmaların kapalı yapılmasını talep etti. Bu talebe karşı söz alan sanık avukatları ise duruşmaların gizli yapılmasını gerektirecek bir durum olmadığını savunarak talebin reddini istedi. Talebi değerlendiren mahkeme heyeti, dava dosyasında yer alan bilgi ve belgelerin devlet sırrı kapsamında olduğunu, Yargıtay'da görülen ana dava duruşmalarının da kapalı yapılmasını dikkate alarak, kamu güvenliği nedeniyle CMK'nın 182 maddesi uyarınca duruşmaların kapalı yapılmasına ve salonun boşaltılmasına karar verdi. Kararın ardından duruşmada bulunan izleyiciler, sanık yakınları ve basın mensupları salondan çıkarıldı. Duruşmaların 5 gün sürmesi bekleniyor.

İDDİANAMEDEN... İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan kendisinin hazırladığı iddianamede, 1 Tuğgeneral, 2 Albay, 2 Yarbay, 7 binbaşı, 11 yüzbaşı, 14 üsteğmen, 1 teğmen, 3 astsubay, 2 uzmançavuş, 5 öğretmen, 1 RTÜK uzman yardımcısı, 2 öğretim üyesi, 1 Sağlık Bakanlığı uzman yardımcısı, 1 Çalışma Bakanlığı uzman yardımcısı ve 1 kişi de Kalkınma Bakanlığı görevlisi ile 1 eski MİT mensubu olmak üzere toplam 55 şüpheli yer alıyor. Tüm şüpheliler hakkında, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan birer kez, "Devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri siyasal veya askeri casusluk maksadıyla açıklamak" suçundan birer kez müebbet hapis cezası talep edilen iddianamede 43 şüpheli hakkında ise "Hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan birer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep ediliyor. Yine bazı şüpheliler hakkında, "Silahlı terör örgütü üyeliği ve yöneticiliği" suçlarından 7,5 yıldan 22,5 yıla kadar hapis cezası isteniyor. İddianamede Bu şüphelilerden 11'nin FETÖ'nün sivil imamı oldukları belirtiliyor.

TALİMATI FETULLAH GÜLEN BİZZAT VERDİ...

İddianamede bir tanığın MİT TIR'larının durdurulması, görüntülerinin kayıt altına alınması talimatının bizzat Fetullah Gülen tarafından, örgütün Karakuvvetleri imamına verildiği ifade ediliyor.

MİT TIR'LARININ DURDURULMASINI SİVİL İMAMLAR ORGANİZE ETTİ...

İddianamede, söz konusu 11 sivil imamın MİT TIR'larının durdurulmasını organize ettiği ve 1-19 Ocak 2014 tarihleri arasında farklı bir hat kullandıkları, bu hatları sonrasında kapattıkları tespitine yer verilirken, bu isimlerin olay yeri civarında bulunduklarının tespit edildiği de iddia ediliyor.

SİVİL İMAMLAR OLAYDAN BİR GÜN SONRA ABD BÜYÜKELÇİLİĞİ İLE GÖRÜŞMÜŞ...

İddianamede, TIR'ların durdurulmasını organize ettiği belirtilen ve FETÖ'nün üst düzey imamlığını yaptığı ileri sürülen Bayram Andaç'ın 20 Ocak'ta saat 11.02'de 48 saniye, saat 15.21 de ise 46 saniye ABD Büyükelçiliği ile, aynı gün içinde bir kez de ABD Başkonsolosluğu ile telefon görüşmesi yaptığı tespiti yer verildi. Andaç'ın 21 ve 24 Ocak'ta yine ABD Başkonsolosluğunu arayarak görüşmeler yaptığı HTS kayıtlarından ortaya çıktı. İddianamede öğretmen olduğu belirtilen Bayram Andaç'ın, MİT personelinin telefonlarının dinlenmesi işlemini başlatan Ankara Jandarma İstihbarat Müdürü Albay Erdal Turna'nın da imamı olduğu ileri sürülüyor. Yine sivil imamlardan Muharrem Gözüküçük'ün de 6 Mart 2014'te ABD Büyükelçiliği ile iki kez görüşme yaptığı bigisine yer veriliyor.