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MİT tırlarının durdurulmasına ilişkin davanın firari sanığı Can Dündar hakkında gıyabi tutuklama kararı ve kırmızı bülten çıkarılmasına karar verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.04.2018 12:49 | Son Güncelleme

MİT tırlarının durdurulmasına ilişkin davanın firari sanığı Can Dündar hakkında gıyabi tutuklama kararı ve kırmızı bülten çıkarılmasına karar verildi

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