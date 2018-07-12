MİT, yurt dışında yakaladığı 2 FETÖ'cüyü Türkiye'ye getirdi

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı tarafından, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda, terör örgütünün 'Azerbaycan kasası' dile bilinen İsa Özdemir ile Mersin'de örgüte bağlı iş adamlarının imamlığını yapan Salih Zeki Yiğit adındaki iki üst düzey terörist, yurt dışında yakalanarak yurda getirildi.

FETÖ/PDY ile mücadele kapsamında operasyonlarına devam eden MİT Başkanlığı ekipleri, haklarında arama kararı bulunan örgüt üyelerinden İsa Özdemir'i Azerbaycan'da, Salih Zeki Yiğit'i ise Ukrayna'da yakaladı. Terör örgütünün üst düzey yöneticileri olduğu belirtilen Özdemir ile Yiğit, bugün öğleden sonra özel uçakla İstanbul Atatürk Havalimanı'na getirildi.

FETÖ'NÜN 'AZERBAYCAN KASASI'

Hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçlamasıyla arama kaydı bulunan FETÖ üyesi İsa Özdemir, 1997'de Bakü Devlet Üniversitesi'ni bitirdi. Terör örgütünün bir dönem Azerbaycan hususi işler sorumluluğunu yürüten Özdemir'in, FETÖ'nün 'Azerbaycan kasası' olarak da görev yaptığı bildirildi. Bakü'de terör örgütü adına inşaat sektöründe paravan faaliyet yürüten 'Avro 2000' firmasının sahibi olan Özdemir hakkında, Ankara 2'nci Sulh Ceza Hakimliği'nin arama kaydı bulunuyordu.