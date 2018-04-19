MİT'in FETÖ'nün Afrika yapılanmasına yönelik operasyonu

İSTANBUL (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FTE/PDY) Orta Afrika ülkesi Gabon'daki yapılanmasına yönelik Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından düzenlenen operasyonla Türkiye'ye getirilen 3 üst düzey örgüt yöneticisi, adliyeye gönderildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan yerleşkesindeki Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde gözaltında tutulan şüpheliler Osman Özpınar, İbrahim Akbaş ve Adnan Demirönal'ın işlemleri tamamlandı.
Hastanede doktor kontrolünden geçirilen 3 kişi Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.
- Operasyon
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ'nün Orta Afrika ülkesi Gabon yapılanması içinde yer aldığı tespit edilen şüpheliler Osman Özpınar, İbrahim Akbaş ve Adnan Demirönal, MİT'in 10 Nisan'da Gabon'un başkenti Librevil'de düzenlediği operasyonla yakalanarak özel uçakla Türkiye'ye getirilmişti.
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