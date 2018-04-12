MİT'in Kosova'dan getirdiği 6 FETÖ'cü ile ilgili flaş gelişme!

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından Kosova’da yakalanan ve Türkiye’ye getirilen, örgütün üst düzey isimlerinden Cihan Özkan, Kahraman Demirez, Hasan Hüseyin Günakan, Mustafa Erdem, Osman Karakaya ve Yusuf Karabina, emniyetteki sorgularının ardından sabah saatlerinde Çağlayan’daki İstanbul Adliyesine sevk edilmişti.

Şüpheliler burada savcılıkça yapılan sorgularının ardından ’silahlı terör örgütü yöneticiliği ve uluslararası casusluk’ suçlarından tutuklanma istemiyle mahkemeye sevk edilmişti. Nöbetçi hakimlikte sorgu işlemlerine devam edilen 6 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(İHA)