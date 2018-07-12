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MİT'in yakaladığı FETÖ'cü 2 farklı dosyadan aranıyordu

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.07.2018 21:48 | Son Güncelleme

MİT tarafından Ukrayna'da yakalanan FETÖ üyesi Salih Zeki Yiğit hakkında Mersin 3. Sulh Ceza Hakimliğince verilmiş 2 ayrı yakalama kararı olduğu öğrenildi - KHK ile kapatılan Kimse Yok mu Derneği'nin Mersin şube başkanlığını da yapan zanlının, örgütün iş adamlarına yönelik düzenlediği toplantıları organize ettiği belirlendi

MERSİN (AA) - Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığınca, Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) yönelik düzenlenen operasyon sonucu Ukrayna'da yakalanarak, Türkiye'ye getirilen Salih Zeki Yiğit hakkında 2 farklı dosyadan Mersin 3. Sulh Ceza Hakimliğince verilmiş yakalama kararları olduğu öğrenildi.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ'nün kentteki iş adamları yapılanmasına yönelik soruşturması kapsamında Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan Kimse Yok mu Derneği'nin Mersin Şube başkanlığını da yapan Yiğit hakkında gözaltı kararı verildi.

Karar kapsamında aranan zanlının 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sonrasında yurt dışına kaçtığı tespit edildi.

Kapatılan Mersin Akdeniz Sanayici ve İşadamları Derneği'nin (ASİAD) üyesi de olduğu öğrenilen Yiğit hakkında, örgütün iş adamı yapılanmasına yönelik benzer içerikteki dosyalar kapsamında, "Silahlı terör örgütü üyeliği" suçlamasıyla, Mersin 3. Sulh Ceza Hakimliğince 2 ayrı yakalama kararı çıkarıldı.

Mersin'de FETÖ'ye bağlı iş adamlarının imamlığını yürüten Salih Zeki Yiğit'in, iş dünyasına yönelik kentteki örgütsel toplantıları organize ettiği belirlendi.

Bu toplantılara katılanlardan "himmet" adı altında para toplayan Yiğit'in, paraları başta Pensilvanya olmak üzere Afrika ülkelerindeki okulların finansmanı için yurt dışına transfer ettiği vurgulandı.

Ukrayna'dan yakalandıktan sonra İstanbul'a götürülen Yiğit'in bir süre sonra Mersin'e getirileceği bildirildi.

MİT Başkanlığınca, Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) yönelik düzenlenen operasyon sonucu, terör örgütünün "Azerbaycan kasası" ile Mersin'de FETÖ'ye bağlı iş adamlarının imamlığını yapan iki üst düzey terörist yurt dışında yakalanarak yurda getirilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
FETÖ Mersin Salih Zeki Yiğit

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