HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Miting alanında sağanağa yakalandılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.05.2018 16:45 | Son Güncelleme

KIRIKKALE'de, öğle saatlerinde etkili olan sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

Erhan GÖĞEM- Gökhan CEYLAN/KIRIKKALE, (DHA) - KIRIKKALE'de, öğle saatlerinde etkili olan sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Aniden bastıran şiddetli yağışa, CHP'nin cumhurbaşkanı Muharrem İnce'nin mitingi için toplandıkları meydanda yakalananlar, sığınacak yer ararken, ıslanan çocuklar ise ambulansta kurulandı. Kent merkezinde öğle saatlerinde etkili olan sağanak, yarım saat sürdü. Muharrem İnce'nin Kırıkkale mitingi için Cumhuriyet Meydanı'nda toplananlar, yağmura hazırlıksız yakalandı. Bazı kişiler ıslanmamak için seçim pankartının altına sığınırken, bazıları da ellerinde taşıdıkları Türk bayraklarıyla yağmurdan korunmaya çalıştı. Islanan çocukları ise meydanda bekletilen ambulanstaki sağlık görevlileri kuruladı. Öte yandan kentin işlek noktalarından Hürriyet, Zafer ve Fevzi Çakmak caddelerinde oluşan su birikintileri nedeniyle trafikte aksamalar oldu.

PARTNERSiz onu bir de yakından görün!Siz onu bir de yakından görün!
Mehmet Ağar'a memleketi Elazığ'da coşkulu karşılamaMehmet Ağar'a memleketi Elazığ'da coşkulu karşılama
ALES sonuçları açıklandı! İlkbahar dönemi 2018 ALES sonuç sorgulama sayfası açıldı!ALES sonuçları açıklandı! İlkbahar dönemi 2018 ALES sonuç sorgulama sayfası açıldı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Miting meydanları kızıştı! Muharrem İnce, Erdoğan'ın açıklamalarını kalabalığa dinletti

Miting meydanları kızıştı! Muharrem İnce, Erdoğan'ın açıklamalarını kalabalığa dinletti

24 Haziran seçimleri için son anket sonuçları! Metropoll araştırma şirketi açıkladı

24 Haziran seçimleri için son anket sonuçları! Metropoll araştırma şirketi açıkladı

Seçim iptal mi olacak? AYM iddiasına AK Parti'den ilk açıklama

Seçim iptal mi olacak? AYM iddiasına AK Parti'den ilk açıklama

Düğün öncesi damada büyük şok! Soluk renkli çikita muzu görünce yüzüğü attı

Düğün öncesi damada büyük şok! Soluk renkli çikita muzu görünce yüzüğü attı

Yeşilçam'ın Şekerpare'si şimdilerde ne yapıyor?

Yeşilçam'ın Şekerpare'si şimdilerde ne yapıyor?

Survivor'dan gelen Murat Ceylan sevgilisiyle dudak dudağa

Survivor'dan gelen Murat Ceylan sevgilisiyle dudak dudağa

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Muharrem İnce’nin kaynak gösterdiği Nasuhi Güngör kendi kitabını yalanladı

Muharrem İnce’nin kaynak gösterdiği Nasuhi Güngör kendi kitabını yalanladı

ALES sonuçları açıklandı! İlkbahar dönemi 2018 ALES sonuç sorgulama sayfası açıldı!

ALES sonuçları açıklandı! İlkbahar dönemi 2018 ALES sonuç sorgulama sayfası açıldı!

Kayseri'de maden ocağında göçük

Kayseri'de maden ocağında göçük

TRT önünde 'seçim' eylemi

TRT önünde 'seçim' eylemi

Elazığ merkezli 10 ilde FETÖ'nün mahrem yapılanmasına operasyon

Elazığ merkezli 10 ilde FETÖ'nün mahrem yapılanmasına operasyon

Fatih'te kağıt toplayıcısı koltuk altları kesilip kafasına kurşun sıkılarak öldürüldü

Fatih'te kağıt toplayıcısı koltuk altları kesilip kafasına kurşun sıkılarak öldürüldü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.