Mitingde yankesicilik

Trabzon'da bir siyasi partinin mitinginde yankesicilik yaptığı tespit edilen kişi tutuklandı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Trabzon'da 24 Mart’ta, bir siyasi partinin il başkanlığı binası açılışı öncesi düzenlenen mitingde, bazı vatandaşların cüzdanlarının çalınması üzerine soruşturma başlatıldı.

Polis ekipleri 60 kameradan 160 saatlik güvenlik kamerası görüntülerini izleyerek zanlı Y.S'nin kimliğini belirledi. Zanlının, daha önce de benzer birçok suçtan hüküm giydiği tespit edildi.

Y.S, polis tarafından Ankara'da gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

