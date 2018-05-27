Mitingde yankesicilik

Trabzon'da bir siyasi partinin mitinginde yankesicilik yaptığı tespit edilen kişi tutuklandı.
AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Trabzon'da 24 Mart’ta, bir siyasi partinin il başkanlığı binası açılışı öncesi düzenlenen mitingde, bazı vatandaşların cüzdanlarının çalınması üzerine soruşturma başlatıldı.
Polis ekipleri 60 kameradan 160 saatlik güvenlik kamerası görüntülerini izleyerek zanlı Y.S'nin kimliğini belirledi. Zanlının, daha önce de benzer birçok suçtan hüküm giydiği tespit edildi.
Y.S, polis tarafından Ankara'da gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.
Arap-Türk İş Adamları Derneği Başkanı Cemalettin Kerim: 'Erdoğan'ı bize ödünç verin' diyorlar
Nikah işlemleri için evrak gönderen 3 çocuk annesi kadın kabusu yaşadı!
ABD ve Çin karşı karşıya geldi! Operasyon düzenlendi
Son dakika! Suriye'de 4 Rus askeri öldürüldü
Korkunç iddia: Türkiye Polonya'dan 3 bin hasta sığır eti ithal etmiş!
Uludağ'da inanılmaz görüntü!
Selahattin Demirtaş'tan çok konuşulacak mesajlar
Muharrem İnce'nin Beyaz Saray önüde çekilen fotoğrafı yeniden gündem oldu
Okuyucu Yorumları 0 yorum