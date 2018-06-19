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MİTİNG'DEN DÖNEN OTOMOBİLE ATEŞ AÇTIĞI İLERİ SÜRÜLEN 2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.06.2018 20:00 | Son Güncelleme

Çağatay KENARLI, İstanbul DHA AK Parti'nin 17 Temmuz'da Yenikapı'da yaptığı 'Büyük İstanbul' mitinginden ayrılan AK Parti bayrakları ve Cumhurbaşkanı'nın posteri olan bir otomobile Küçükçekmece'de bir motosikletten ateş açtığı öne sürülen 17 yaşındaki 2 kişi yakalandı.

Çağatay KENARLI, İstanbul DHA
AK Parti'nin 17 Temmuz'da Yenikapı'da yaptığı 'Büyük İstanbul' mitinginden ayrılan AK Parti bayrakları ve Cumhurbaşkanı'nın posteri olan bir otomobile Küçükçekmece'de bir motosikletten ateş açtığı öne sürülen 17 yaşındaki 2 kişi yakalandı.
AK Parti'nin 17 Temmuz pazar günü Yenikapı'da yaptığı 'Büyük İstanbul' mitinginden ayrılan AK Parti bayrakları ve arkasında Cumhurbaşkanı'nın posteri olan bir otomobile iddiaya göre Küçükçekmece İnönü Mahallesi'nde ilerlerken bir motosikletten ateş açıldı. Otomobilin arka tamponuna 1 mermi isabet ederken araç sürücüsü durumu polis ekiplerine bildirdi. Bunun üzerine Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı. Polis ekipleri, yaptığı incelemede otomobile ateş açan motosikleti belirleyerek kişilere ulaştı. Ekipler, olay günü motosiklete binen 17 yaşındaki E.E. ve B.K.'yı kullandıkları motosikletle birlikte dün, yakalayarak gözaltına aldı.

7 SUÇ VE 2 SUÇTAN KAYITLARI ÇIKTI
Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliği'ne getirilen E.E.'nin 'Kasten öldürmeye teşebbüs', 'Mala zarar verme', 'Tehdit ve Şantaj', 'Kasten yaralama', 'Tehdit ve Hakaret', 'Görevli memura mukavemet' ve 'Taksirle yaralama' suçlarından toplam 7 suç kaydının olduğunu, B.K.'nın ise 'Kasten öldürmeye teşebbüs' ve 'Mala zarar verme' suçlarından kayıtlarının olduğu tespit edildi.

7 GÜN GÖZALTI SÜRESİ VERİLDİ, EMNİYETTEKİ İŞLEMLERİ DEVAM EDİYOR
Savcılığın talimatı üzerine gözaltındaki 2 kişi için 7 gün gözaltı süresi verilerek işlem başlatıldı. Şüpheli E.E. ve B.K.'nın emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Bu arada, 2 kişinin bulunduğu motosikletin, saldırıya uğrayan otomobilin arkasında ilerlemesinin bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdığı ortaya çıktı.

Görüntü Dökümü:
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GÜVENLİK KAMERA GÖRÜNTÜLERİ
-İki kişinin bulunduğu motosikletin saldırıya uğrayan otomobilin arkasında ilerlemesi

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