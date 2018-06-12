"Mitingine katılanların tamamına yakını HDP'li"

ESKİŞEHİR (AA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin dün Diyarbakır'da miting yaptığını hatırlatarak, "İstihbarattan aldığım bilgi, bu mitinge katılanların neredeyse tamamına yakını HDP'li." dedi.

Erdoğan, Vilayet Meydanı'nda düzenlenen partisinin Eskişehir mitinginde vatandaşlara hitap etti.

Eskişehir'in 2013 yılında Türk Dünyası Eğitim Başkenti olduğunu anımsatan Erdoğan, şunları söyledi:

"Eskişehir'i 2019 Türk Dünyası Eğitim Başkenti olarak ilan ediyoruz. Üniversiteleri ile ilk öğretimden liseye kadar her kademedeki kurumlarıyla ülkemizin en iyi eğitim-öğretim alt yapılarından birine sahip Eskişehir'e böyle bir unvan yakışır dedik. Türk dünyasının her köşesinden buraya gelecek, buradan Türk dünyasına gidecek öğrencilerimiz coğrafyamızın geleceğini inşa edecek kadroları oluşturacaklar."

Türkiye'nin en büyük 10 ekonomisinden biri haline getirmek iddiasında olduklarını aktaran Erdoğan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"İcraatımız geçtiğimiz 16 yılda ülkemizi üç buçuk kat büyütmüş olmamızdır. Önümüzdeki dönemde Türkiye'yi iki kat daha büyüttüğümüzde Allah'ın izniyle dünyanın ilk 10 ülke ekonomisi arasına sokma hedefine ulaşıyoruz. Bak ne oldu, ilk çeyrekte büyüme açıklandı. Türkiye, Hindistan'dan sonra dünyada ikinci. 7,4. Gençlere bunu anlatın bunu, Bay Kemal anlamaz, Bay Muharrem anlamaz. Esnaf ve sanatkara bu 7,4'ten sizin cebinize bir şey girdi mi diyor. Adam büyüme tanımını anlamamış. Bu kadar burslar veriyoruz, bu kadar yatırımlar yapıyoruz, bunları neyle yapıyoruz. Yükseksek hızlı tren hatları neyle yapılıyor."