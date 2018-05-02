Mitsubishi Electric'e IEEE Milestone Ödülü

Mitsubishi Electric'ten yapılan açıklamaya göre, piyasaya ilk çıkış tarihinden sonra en az 25 yıl boyunca devam eden geçmiş başarıları takdir etmek amacıyla 1983 yılında kurulan IEEE Milestone programı; elektrik, elektronik, bilgi ve iletişim alanlarında devrim yaratan yenilikleri ödüllendiriyor.

1980 yılına kadar stadyumlarda bulunan elektrikli skor panolarında geleneksel olarak yalnızca harfleri ve sayıları yansıtan akkor lambalar kullanılıyordu. Bu noktada Mitsubishi Electric, yaklaşık 100 metreye kadar uzaklıkta bile görüntüleri TV görüntüsü kadar mükemmel biçimde gösterebilecek ekranlara yönelik artan talebe yanıt olarak gün ışığında dahi parlak ve tam renkli görüntüler sunabilen, kırmızı, mavi ve yeşil olmak üzere üç renkli kompakt katot ışınlı tüpü (CRT) geliştirdi. Mitsubishi Electric’in yeni yazılımı ile görüntüler, müzikler ve diğer içeriklerin kontrol edilebiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen belirten Mitsubishi Electric Corporation Yönetim Kurulu Başkanı Masaki Sakuyama, şunları kaydetti:

"Şirketimiz özel olarak ilk kez bu onura layık görüldü. Ayrıca bu ödül, Japonya'nın Kyushu bölgesinde bir şirket tarafından alınan ilk IEEE Milestone Ödülü olma özelliğini de taşıyor. Diamond Vision'ın 35 yılı aşkın süredir dünya çapındaki izleyicilere son derece etkileyici video görüntüleri sunmaya devam etmesi bizi gururlandırıyor. İnsanların yaşamlarını zenginleştiren faydalı teknolojiler geliştirmeye yönelik çalışmalarımızı sürdüreceğiz."