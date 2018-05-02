Mitsubishi Electric'e IEEE Milestone Ödülü

İSTANBUL (AA) - Mitsubishi Electric, büyük ölçekli dış mekan renkli ekran sistemi Diamond Vision serisiyle Elektrik ve Elektronik Mühendisleri Enstitüsü (IEEE) tarafından prestijli IEEE Milestone Ödülü’ne layık görüldü.
Mitsubishi Electric'ten yapılan açıklamaya göre, piyasaya ilk çıkış tarihinden sonra en az 25 yıl boyunca devam eden geçmiş başarıları takdir etmek amacıyla 1983 yılında kurulan IEEE Milestone programı; elektrik, elektronik, bilgi ve iletişim alanlarında devrim yaratan yenilikleri ödüllendiriyor.
Dünyanın ilk büyük ölçekli renkli dış mekan ekran sistemi Diamond Vision'ı tanıttığı ilk günden bu yana 38 yıldır bu özel görüntüleme sistemini geliştirmeye devam eden Mitsubishi Electric, etkileyici video görüntüleri oluşturan teknolojisi ile IEEE Milestone Ödülü’nü almaya hak kazandı.
Mitsubishi Electric'in özel ekran serisi olan Diamond Vision sistemleri, 1980 yılında ABD’nin Los Angeles şehrindeki Dodger Stadyumu'nda ilk tanıtıldığı günden bugüne dünya çapında spor stadyumları, yarış pistleri, alışveriş merkezleri, halka açık alanlar gibi 2 binden fazla mekanda kuruldu.
1980 yılına kadar stadyumlarda bulunan elektrikli skor panolarında geleneksel olarak yalnızca harfleri ve sayıları yansıtan akkor lambalar kullanılıyordu. Bu noktada Mitsubishi Electric, yaklaşık 100 metreye kadar uzaklıkta bile görüntüleri TV görüntüsü kadar mükemmel biçimde gösterebilecek ekranlara yönelik artan talebe yanıt olarak gün ışığında dahi parlak ve tam renkli görüntüler sunabilen, kırmızı, mavi ve yeşil olmak üzere üç renkli kompakt katot ışınlı tüpü (CRT) geliştirdi. Mitsubishi Electric’in yeni yazılımı ile görüntüler, müzikler ve diğer içeriklerin kontrol edilebiliyor.
Açıklamada görüşlerine yer verilen belirten Mitsubishi Electric Corporation Yönetim Kurulu Başkanı Masaki Sakuyama, şunları kaydetti:
"Şirketimiz özel olarak ilk kez bu onura layık görüldü. Ayrıca bu ödül, Japonya'nın Kyushu bölgesinde bir şirket tarafından alınan ilk IEEE Milestone Ödülü olma özelliğini de taşıyor. Diamond Vision'ın 35 yılı aşkın süredir dünya çapındaki izleyicilere son derece etkileyici video görüntüleri sunmaya devam etmesi bizi gururlandırıyor. İnsanların yaşamlarını zenginleştiren faydalı teknolojiler geliştirmeye yönelik çalışmalarımızı sürdüreceğiz."
Nagasaki Üretim Merkezi, Mitsubishi Electric Kıdemli Genel Müdürü Teruaki Tanaka da ilk Diamond Vision ekranın 35 yıldan uzun bir süre önce Nagasaki'de doğduğunu belirterek, "O günden beri dünyada büyük ölçekli dış mekan renkli ekran sistemleri denildiğinde Diamond Vision akla ilk gelen ekran oldu. Bu ödül, Nagasaki'de Diamond Vision teknolojisine katkıda bulunan herkesin gayretli çalışmalarından dolayı tarih boyunca övgüyle hatırlanmasını sağlayacak. Diamond Vision teknolojisini daha da geliştirmek için elimizden gelen her türlü gayreti göstereceğiz." ifadelerini kullandı.
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