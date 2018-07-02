Mitsubishi Electric'ten doğru klima seçimi ve bakımı için tavsiyeler

İSTANBUL (AA) - Mitsubishi Electric Türkiye Klima Sistemleri Ürün Müdürü Caner Güçer, klimanın yüksek kapasiteye sahip olmasının o klimanın doğru klima olduğunu göstermediğini belirterek, "Doğru kapasitede klima seçimi enerji tasarrufu sağladığı gibi ihtiyaç duyulan iç ortam havasının, konforlu bir ses seviyesi ile elde edilmesine de imkan tanıyor." ifadesini kullandı. Mitsubishi Electric'ten yapılan yazılı açıklamada görüşlerine yer verilen Güçer, doğru klima seçimi ve kullanımında dikkat edilmesi gerekenler hakkında bilgi verdi. Mekanın ısıtma ve soğutma ihtiyacının doğru bir şekilde belirlenmesinin, klima seçiminde dikkat edilmesi gereken konuların başında geldiğini aktaran Güçer, "Klimanın yüksek kapasiteye sahip olması o klimanın doğru klima olduğunu göstermiyor. Klimanın kullanılacağı mekandaki insan sayısı, mekanın ısı kayıp kazançları, bina yönü, yalıtım durumu gibi pek çok faktöre dikkat edilerek seçim yapılması avantaj sağlıyor. Doğru kapasitede klima seçimi enerji tasarrufu sağladığı gibi ihtiyaç duyulan iç ortam havasının, konforlu bir ses seviyesi ile elde edilmesine de imkan tanıyor." yorumunu yaptı.

Keşif, montaj ve bakımın uzmanlar tarafından yapılması gerektiğine işaret eden Güçer, şunları kaydetti: "Klimanın kullanım ömrü boyunca sorunsuz performans sergileyebilmesi ve yüksek konfor sunabilmesi için mekanın ihtiyaçlarına uygun kapasite ve tipte bir klimanın belirlenmesi, doğru yere montajının yapılması ve zaman içerisinde düzenli bakımının uzman ekipler tarafından gerçekleştirilmesi gerekiyor. Mitsubishi Electric Türkiye Klima Sistemleri tarafından geliştirilerek sektörde öncü olarak uygulanan teknolojik ve deneyimsel keşif hizmeti Keşfetteam, bu sezonun yeni ürünleri ile güncellenmiş yazılımıyla klima almak isteyen ve profesyonel destek arayanların yardımına tam da bu noktada koşuyor." \ - "Vücut sıcaklığı algılanarak bölgesel iklimlendirme gerçekleştirilebiliyor" Caner Güçer, Uzman Keşfetteam ekiplerinin, en son teknoloji ekipmanlarla termal görüntüleme yaparak ortamdaki yalıtım sorunlarını, ısı köprülerini, dış duvarlardaki ve kapılardaki ısı kaçak noktalarını tespit ettiğini dile getirerek, "Profesyonel ekipler klima tipi, kapasitesi ve montaj yeri olarak mekana en uygun alternatifleri belirleyerek kullanıcıları tam verim alabilmeleri için yapılması gerekenler konusunda yönlendiriyor. Seçilen klima için ideal yeri tespit eden Keşfetteam ekipleri, gerçek dünya ile dijital dünya arasında bağlantı sağlayan yazılım teknolojisi 'Artırılmış Gerçeklik (Augmented Reality)' sayesinde, ürünün mekan içerisinde montaj sonrası nasıl duracağını daha ilk temasta gösterebiliyor." bilgisini verdi.

Güçer, enerji verimliliği yüksek ileri teknoloji klimaların tercih edilmesi gerektiğini vurgulayarak, şu değerlendirmelerde bulundu: "Günümüzde akıllı yapay zekadan yalın program ve kontrol teknolojilerine birçok destek fonksiyon, tercihlerini şekillendirmek için kullanıcılara sunuluyor. Bu fonksiyonlara sahip klimalar enerji tasarrufunda büyük avantaj sağlıyor. Örneğin, programlama yapabildiğiniz bir zamanlayıcı bile klimanın sadece ihtiyaç duyulan zamanlarda çalışmasını sağlayarak yüksek tasarrufa imkan tanıyor. Gelişmiş sensörler ile vücut sıcaklığı algılanarak bölgesel iklimlendirme gerçekleştirilebiliyor. Bu teknolojiler kullanılmadan standart testlerde elde edilen sonuçlara göre; soğutma çalışmasında sıradan A++ sınıfı bir cihaza göre A+++ enerji sınıfı bir cihaz yaklaşık yüzde 40 daha yüksek verimliliğe sahip. Üzerine bir de bu yeni teknolojiler eklendiğinde verim farkı çok daha açılabiliyor." Isıtma ve soğutmada A+++ enerji sınıfına ulaşan yeni nesil klimalar sunan Mitsubishi Electric'in, uzaktan bir bilgisayar, tablet veya akıllı telefon kullanarak klimanın internet üzerinden kontrolünü sağlayan MELCloud teknolojisiyle hayatı kolaylaştırdığını dile getiren Güçer, şu ifadeleri kullandı:

"MELCloud ile klimayı açmak ve kapatmak, sıcaklık ayarını, çalışma modunu ve fan açısını değiştirmek, kanatçıkları ayarlamak, odanın sıcaklığını görmek, cihazların tüketimini görmek veya bir arıza anında otomatik haberdar olmak gibi farklı işlemler hızlı ve pratik bir şekilde yapılabiliyor. Klimanın çalışma durumunu mobil olarak kontrol etmek mümkün olduğu için evden çıktıktan sonra akıllara takılan 'Klimayı kapattım mı?' endişesine son veren MELCloud, kumanda kullanımında zorluk yaşayabilecek çocuklar, yaşlılar ya da hastalar evde tek başına olduklarında da klimaların kolaylıkla yönetilmesine imkan tanıyor." \ - "Gerekli hassasiyetin gösterilmesi cihazın ömrünü uzatıyor" Güçer, gelişmiş filtre sistemlerinin sağlık için önemli olduğunu kaydederek, sağlıklı mekanların olmazsa olmazı temiz hava konusunda klimaların önemli bir rolü bulunduğunu belirtti. Bakteri, virüs, toz ve alerjenlerden uzak bir mekan için en yeni teknolojilerle geliştirilmiş filtrelerin avantaj sağladığına işaret eden Güçer, şu bilgileri verdi:

"Nano teknoloji kullanılarak yüzey alanı geliştirilip verimliliği arttırılan statik filtrelerin yanı sıra elektronik filtreler de artık klimaların filtreleme özelliklerini hava temizleme cihazları ile eş ve birçoğundan üstün hale getiriyor. Mitsubishi Electric Legendera serisinde bulunan 'Quadro Plasma Plus' filtre PM2,5 diye adlandırılan ve 2,5 mikrometreden daha küçük parçacıkları ifade eden kirleticileri filtreleyebiliyor. Hava temizleme cihazları için aranan bir kriter olan bu filtreleme özelliği A sınıfı derecelendirme ile temizleyebiliyor." Güçer, klimalarda bakımın asla atlanmaması gerektiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti: "Doğru klima seçilmiş, doğru yere montajı yapılmış ve tavsiye edilen ayarlarda kullanılmış olsa da genel anlamda klima kullanımı ifadesi bunlarla sınırlı kalmıyor. Klimaların uzun yıllar performansını koruyarak kullanılması için periyodik olarak yılda iki kez bakım yapılması gerekiyor. Yetkili kişilerce ısıtma veya soğutma sezonu öncesi yapılmasını önerdiğimiz bakım çalışmalarında klimanın birçok parçası kontrolden geçiyor.