MİT’ten FETÖ’nün Balkan ayağına operasyon

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), FETÖ/PDY terör örgütünün Balkan yapılanmasına yönelik bir operasyon düzenledi. Terör örgütünün 6 üst düzey yöneticisi Türkiye’ye getirildi.
Alınan bilgiye göre, MİT’in Kosova istihbaratıyla yaptığı iş birliği ile düzenlenen operasyonda Türkiye tarafından aranan terör örgütü FETÖ/PDY’nin 6 üst düzey mensubu yakalandı. Yakalanan terör örgütü mensuplarının Türkiye’deki örgüt elemanlarını Avrupa ülkeleri ile ABD’ye kaçırılmasını organize etmekle görevli oldukları tespit edildi. Terör örgütünün 6 üst düzey yöneticisi Türkiye’ye getirildi.
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