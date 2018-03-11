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MITT’te en büyük stant Türkiye’nin

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.03.2018 12:03 | Son Güncelleme

Moskova’da, 13 Mart’ta kapılarını ziyaretçilerine açacak olan Moskova Uluslararası Seyahat ve Turizm Fuarı’nın (MITT) Türkiye standını Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş açacak.

Moskova’da, 13 Mart’ta kapılarını ziyaretçilerine açacak olan Moskova Uluslararası Seyahat ve Turizm Fuarı’nın (MITT) Türkiye standını Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş açacak. Bakan Kurtulmuş, fuar kapsamında turizm profesyonelleriyle önemli görüşmeler gerçekleştirecek.
Geçtiğimiz günlerde 52. ITB Berlin Uluslararası Turizm Borsası’nda etkin bir şekilde tanıtımı yapılan Türkiye, bütün kültürel değerleriyle şimdi de Moskova’da. Rusya’nın en büyük ve en önemli turizm buluşması MITT 13 Mart’ta 25’inci kez kapılarını ziyaretçilerine açıyor. Sezona yönelik yeniliklerin ortaya çıktığı, yeni trendlerin belirlendiği, sektör yöneticilerinin fikir alışverişinde bulunduğu, iş bağlantılarının yapıldığı en büyük turizm platformlarından biri olan fuarda en büyük tanıtım standı Türkiye’nin. İlk kez düzenlendiği yıldan bu yana Kültür ve Turizm Bakanlığı çatısı altında aralıksız temsil edilen Türkiye, bu yıl bin 254 metrekarelik standı ile fuarın en büyük katılımcısı. Dev Türkiye standının açılışını ise Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş yapacak. Bakan Kurtulmuş, fuar kapsamında turizm profesyonelleriyle önemli görüşmeler gerçekleştirecek. Geçtiğimiz yıl Rusya’da faaliyet gösteren turizm profesyonelleri tarafından yapılan değerlendirmeye göre, kültürel ve enformasyona yönelik etkinlikler, profesyonel çalışma imkanları ve tasarım açısından “En İyi Tanıtım Yapan Destinasyon” ödülüne layık görülen Türkiye standı bu yıl da iddialı. Bölge ve destinasyon tanıtımının ön planda tutulduğu Türkiye standı, kuzeyden güneye, doğudan batıya Anadolu’nun zengin kültürel birikiminin yansıtıldığı yedi adadan oluşuyor. Türk Hava Yolları ile birlikte, 29 sektör kuruluşu ve 12 özel işletme de Kültür ve Turizm Bakanlığı çatısı altında etkinlikler gerçekleştirecek.

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