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Mizahçı Özdemiroğlu’ndan Manavgat’ta sıra dışı sohbet

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.03.2018 10:46 | Son Güncelleme

Manavgat Belediyesi “Haluk Çetin’le Manavgat Buluşmaları” etkinliklerinin sezon finalini Ot ve Uykusuz Mizah Dergileri Yazarı Vedat Özdemiroğlu ile yaptı.Manavgat Belediyesi, Atatürk Kültür Merkezi’nde yaptığı “Haluk Çetin’le Manavgat buluşmaları” söyleşilerinin sezon finalini, Ot ve Uykusuz Dergileri’nin Mizah Yazarı Vedat Özdemiroğlu ile gerçekleştirdi.

Mizahçı Özdemiroğlu’ndan Manavgat’ta sıra dışı sohbet

Manavgat Belediyesi “Haluk Çetin’le Manavgat Buluşmaları” etkinliklerinin sezon finalini Ot ve Uykusuz Mizah Dergileri Yazarı Vedat Özdemiroğlu ile yaptı.
Manavgat Belediyesi, Atatürk Kültür Merkezi’nde yaptığı “Haluk Çetin’le Manavgat buluşmaları” söyleşilerinin sezon finalini, Ot ve Uykusuz Dergileri’nin Mizah Yazarı Vedat Özdemiroğlu ile gerçekleştirdi. Özdemiroğlu’na her zamanki gibi müzikte usta yorumlarıyla Haluk Çetin eşlik etti. Mizah Yazarı Vedat Özdemiroğlu, mizah yazarlığı öyküsünü sıra dışı esprileri ve anlatım tarzı ile izleyicilere sundu. Gırgır, Fırt, Çarşaf gibi eski mizah dergileri ile başladığı sohbetine, Oğuz ve Tekin Aral’ın mizaha olan katkılarını ve mizah dergilerinin nasıl olması gerektiğini vurguladı. Mizah dergilerinin geçtiğimiz yıllarda 400 bin tiraj ile satıldığını, internetin çıkması ile tirajların düştüğünü de sözlerine ekleyen Özdemiroğlu, “İnternet ile okuma alışkanlığımız iyice azaldı. Bırakın mizah dergisini artık insanlar gazete ve kitapları da internetten okur oldu” dedi.
Değişik tarz ile yazdığı şiirlerinden de örnekler veren Özdemiroğlu’nun söyleşisi, izleyicilerin mizah konusunda merak ettiği soruları sormasıyla son buldu.

Mizahçı Özdemiroğlu’ndan Manavgat’ta sıra dışı sohbet

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