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MKE Ankaragücü'ne yeni sponsor

GÜNCEL HABERLERİ | 18.01.2018 16:39 | Son Güncelleme 24 dakika önce

- Sincan Belediyesinin limited şirketi SİNKENT, TFF 1. Lig ekibine reklam sponsoru oldu

Sincan Belediyesinin limited şirketi SİNKENT, TFF 1. Lig'de lider durumda bulunan MKE Ankaragücü'ne reklam sponsoru oldu.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan ile SİNKENT Genel Müdürü Osman Özüpek, kulüp başkanı Mehmet Yiğiner'i Beştepe Tesisleri'nde ziyaret ederek sponsorluk sözleşmesi imzaladı.

Murat Ercan, Ankara Umum Otomobilciler ve Şoförler Esnaf Odası seçimini kazanan Yiğiner'i tebrik ederek, "Ankaragücü takımımızın içinde bulunduğu durum her Ankaragücü taraftarını olduğu kadar beni de üzmüştü. Gerçekten Ankaragücü'ne verdiğiniz emekleri görmekteyiz. Ankaragücü'nü nerelerden aldınız, nerelere getirdiniz; bu büyük bir başarıdır. Ben bir Ankaragücü sevdalısı olarak sizlere gönülden teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Belediye olarak mevcut imkanlar dahilinde Ankaragücü'ne destek olmak istediklerini aktaran Ercan, "Sincan Belediye şirketimiz SİNKENT ile Ankaragücü arasında imzaladığımız sözleşme ile bunu gerçekleştiriyoruz. İlerleyen süreçte imkanlarımız ölçüsünde yardım ve desteklerimizi sürdürme arzusundayız. Hayırlı ve uğurlu olsun." değerlendirmesinde bulundu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Mehmet Yiğiner ise şunları kaydetti:

"Ankaragücü, Ankara'nın takımı, halkın takımı. Bu camiaya gönül vermiş yüz binler var. Sincan Belediyesine ve Sayın Başkan Murat Ercan'a teşekkür ederim. Tüm şehir bilinçlenmelidir. Ankaragücü ayağa kalktıkça bu şehir de ayağa kalkacak ve büyüyecektir."

(AA)

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