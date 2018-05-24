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MKE Barut Fabrikası'nda patlama: 1 ölü, 6 yaralı (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.05.2018 18:21 | Son Güncelleme

MSB: ADLİ VE İDARİ ÇALIŞMA BAŞLATILDI Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) Elmadağ Barutsan Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nın roket yakıtlarının üretildiği atölye binasında üretim esnasında A 32 Kırma Karıştırma Roket Yakıtı Hazırlama Atölyesinde meydana gelen patlamayla ilgili yazılı açıklama yaptı.

MSB: ADLİ VE İDARİ ÇALIŞMA BAŞLATILDI
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) Elmadağ Barutsan Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nın roket yakıtlarının üretildiği atölye binasında üretim esnasında A 32 Kırma Karıştırma Roket Yakıtı Hazırlama Atölyesinde meydana gelen patlamayla ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada şöyle denildi:

"Patlama sonucunda; 1 personelimiz hayatını kaybetmiş, 4 personelimiz de yaralanmıştır. Yaralı personelimizin tedavileri sevk edildikleri hastanelerde devam etmektedir. Patlama sonucu bölge kontrol altına alınmıştır. Kazanın nedeni ile ilgili adli ve idari çalışma başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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