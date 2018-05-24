MKE Barutsan fabrikasındaki patlama

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli'nin, patlamayla ilgili incelemelerde bulunmak üzere Elmadağ Barutsan Roket ve Patlayıcı Fabrikası'na gittiği bildirildi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Makina ve Kimya Endüstrisi (MKE) Kurumuna bağlı fabrikadaki roket yakıtlarının üretildiği A 32 kırma karıştırma roket yakıtı hazırlama atölyesinde saat 14.30 civarında patlama meydana geldiği hatırlatıldı.
Üretim sırasındaki patlama sonucu bir kişinin hayatını kaybettiği, dört kişinin yaralandığı bildirilen açıklamada, "Yaralı personelimizin tedavileri sevk edildikleri hastanelerde devam etmektedir. Bölge kontrol altına alınmıştır. Kazanın nedeniyle ilgili adli ve idari çalışma başlatılmıştır." ifadelerine yer verildi.
Ayrıca, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli'nin incelemelerde bulunmak ve yetkililerden bilgi almak üzere bölgeye gittiği bildirildi.
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