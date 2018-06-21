MKE'den Afrin’deki Mehmetçiğe 4 bin adet tüfek

Erhan GÖĞEM/KIRIKKALE, (DHA)-MAKİNA ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKE) Kırıkkale Silah Fabrikasında üretimi yapılan 4 bin adet MPT-76 tüfek, düzenlenen törenle Afrin'de görev yapan Mehmetçiğe gönderildi.

MKE silah fabrikası giriş kapısı önünde düzenlenen törene MKE Genel Müdür Yardımcısı Akif Akgün, Silah Fabrikası Müdürü Mehmet Oçakcıoğlu ve fabrikada çalışan işçiler Türk Metal Sendikası Şube Sekreteri Levent Öztürk ve yöneticiler katıldı

Fabrika işçilerinin ellerinde tüfeklerle katıldığı törende konuşan Mehmet Oçakcıoğlu, "Bugün Silahlı Kuvvetlerimiz için hazırlamış olduğumuz 20 bin adet olan son silahların teslimatını yapıyoruz. Silah fabrikası olarak tüm gücümüzle silah üretmeye devam ediyoruz. Silahlarımız şu anda dünya da üretilen kendi çapında en iyi silahımızdır. MKE daha iyi silahlar yapmaya muktedirdir. Bunu da başaracağız. Vatana hizmetten gayri başka düşüncemiz yoktur" dedi.

MKE Kurumu Genel Müdürü Akif Akgün ise, MKE silahlarının dünyada sayılı olduğunu ifade ederek, "Kırıkkale silah fabrikasının üretim kapasitesi 25 bin olmasına rağmen biz 70 bin olarak çalışıyoruz, Türkiye de Silahlı Kuvvetlerimize, emniyet güçlerimize silah yetiştiriyoruz. İşte MKE farkı bu. MKE silah üretmek için gecesine gündüzüne katıyoruz. Savunma Sanayin de millilik ve yerlilik oranı yüzde 65'e çıktı. MKE olarak yaptığımız silahlarda oranımız yüzde 96'ı. Nerede olduğumuzun farkında olmamız gerekiyor" diye konuştu.

Yapılan konuşmalar sonrası 4 bin adet MPT-76 tüfek, 4 TIR ile Afrin’e yola çıktı.

Görüntü metni:

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-MKE işçileri ve TIR'lardan görüntü

-Konuşmalar

-TIR'ların uğurlanması

