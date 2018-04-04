MKEK siparişleri hızlandırdı, AŞ olmaya hazırlanıyor

Faaliyet sonuçlarına ilişkin bilgiler veren Taşkın, 2015'te 964 milyon lira satış, 192 milyon lira faaliyet karı, 47 milyon lira dönem karı; 2016'da 1,1 milyar lira satış, 209 milyon lira faaliyet karı, 1 milyon lira dönem karı; 2017'de 1,3 milyar lira satış, 280 milyon lira faaliyet karı, 4 milyon lira dönem karı elde ettiklerini bildirdi. Taşkın, son 2 yılda dönem karı rakamlarının, Ar-Ge projeleri ve kurumun yenilenmesine yönelik teknolojik yatırımlarına karşılık ayrılmasından dolayı düşük göründüğünü söyledi. Ahmet Taşkın, bu yıl ise 2 milyar liranın üzerinde ciro beklediklerini ifade etti.

Ar-Ge çalışmaları kapsamında 400 milyon liralık bütçeyle halen 100’e yakın proje yürüttüklerini anlatan Taşkın, projelerin 4’te birinin kurum öz kaynaklarıyla yürütüldüğünü dile getirdi. Taşkın, bu yıl 150 milyon liralık bir Ar-Ge harcaması yapmayı hedeflediklerini kaydetti.

Önümüzdeki dönem için 7 gelişme ekseni belirlediklerini ifade eden Taşkın, bu kapsamda ülke ihtiyaçları ve karlılığı artırma doğrultusunda bir dizi adım atacaklarını belirtti.

MKEK Genel Müdürü Ahmet Taşkın, komisyonda yaptığı sunumda, kurumun, Altay tankı, obüs projeleri ve Milli Piyade Tüfeği üretiminde önemli sorumluluklar üstlendiğini söyledi.

"Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli Savunma Bakanlığı (MSB) ile yaptığımız çalışmalarda 3 yıla sari ihtiyaçların belirlemesi, buna göre ileride ihtiyaç olabilecek mühimmat ve silah sistemlerinin üretimiyle ilgili önemli mesafe kat ettik. 2017 ve 2018'in ilk 3 ayında 1,5 milyar liraya karşılık gelen ürün için henüz sipariş almadan ön görüşmeler sonucu üretimler başlattık. Kurumda bundan sonra da uygulanacak stok sipariş sistemi kurduk. Buna göre, ihtiyaç sahipleriyle görüştüğümüz, ihtiyaç olacağını düşündüğümüz yurt içi ve dışı taleplere yönelik önceden üretime başlıyoruz. Bu amaçla şu ana kadar açmış olduğumuz stok sipariş miktarı 1,5 milyar liradır. Bunun 1 milyar liralık kısmı siparişe bağlandı. Önceden üretime başladığımız için bu siparişlerin hiçbirinde gecikme olmayacaktır. Bilhassa harekat kapsamında acil ihtiyaç durumu ortaya çıkan bazı ürünleri sözleşmesini bile imzalamadan teslim etme imkanımız oldu. Bu üretimlere önceden başlamamış ihtiyaç olduğunda bunları teslim edemeyecek, sıkça yaşanan gecikmelerle karşı karşıya kalabilecektik. Bu mekanizmayla önemli bir gelişme kat ettik."

Taşkın, ayrıca yılda 2 kere yaptıkları silah ve mühimmat toplantılarını ilgili birimlerle ayda 1 gerçekleştirdiklerini, bunun yanında özel toplantılarla ihtiyaçları belirlediklerini söyledi.

MSB sözleşmelerinde bazı mücbir sebeplerin haklı gecikme sebebi kabul edilmediğine değinen Taşkın, bu bu konuda da esneklik sağladıklarını, özellikle yurt dışından tedarik edilen ürünlerin gelmemesi nedeniyle yaşanan gecikmelerin belgeye dayalı olmak kaydıyla bu kapsamda değerlendirilmeye başlandığını ifade etti.

- "Yasa taslağı Bakanlar Kuruluna sunuldu"

Ahmet Taşkın, kurumun yeniden yapılandırılmasına yönelik yürütülen çalışmaların geldiği noktaya ilişkin de bilgiler verdi.

Bu çalışmanın 2005’te başladığına işaret eden Taşkın, "Bugüne kadar devam ettirilmiş ancak sonuçlandırılamamış. Geçen yıl yasa taslağı hazırladık, mart ayı içerisinde Milli Savunma Bakanımız Nurettin Canikli tarafından Bakanlar Kurulu'nda sunumu yapıldı. Sanırım önümüzdeki günlerde yasa taslağı TBMM'ye sevk edilecek. Kurumun anonim şirket statüsüne dönüştürülmesiyle rekabetçi üretimin önünde engel oluşturan yapının iyileştirilmesi öngörülüyor." diye konuştu.

Görüşmelerin ardından MKEK'nin 2015-2016 yıllarına ilişkin bilanço ve gelir tablosu onaylandı.