Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 173’üncü yıl dönümü kapsamında MNG Alışveriş ve Yaşam Merkezinde dev Türk Bayrağı açılarak polisler kırmızı karanfille selamlandı.
MNG Alışveriş ve Yaşam Merkezinde Polis Haftası etkinliği düzenlendi. Etkinlik kapsamında Yaşam Merkezinin avlusuna dev Türk Bayrağı açılarak polisler bayrağın yanında yer aldı.
Çok sayıda vatandaş kırmızı karanfille polisleri selamlayarak sevgi gösterisinde bulundu.
Erzurum İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, “Türk Polis Teşkilatının bütün mensupları, gerek terörle mücadele gerekse asayiş noktasında vatandaşın devletin şefkatini hissettirebilmesi için üzerine düşen görevleri geçmişte olduğu gibi bundan sonrada yerine getirmeye büyük bir özveriyle devam edecektir” dedi.
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