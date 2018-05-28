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"Mobbinge maruz kalanın başvuru için cesaretlendirilmesi gerekiyor"

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.05.2018 15:31 | Son Güncelleme

Başbakanlık Kamu Görevlileri Etik Kurulu Başkanı Köksal Toptan: - "Mobbing ile ilgili kurulumuza beklediğimiz sayıda başvuru gelmiyor. Yalnız bu Türkiye'de mobbingin olmadığı anlamına gelmez" - "Mobbinge maruz kalan insanımıza, hakkının korunması için yol göstermemiz, şikayet etmesini sağlamamız, insanları cesaretlendirmemiz gerekiyor"

Başbakanlık Kamu Görevlileri Etik Kurulu Başkanı Köksal Toptan, mobbing ile ilgili kurula bekledikleri sayıda başvuru gelmediğini, bunun Türkiye'de mobbingin olmadığı anlamına gelmeyeceğini belirterek, mobbinge maruz kalan insanlara, yol gösterilmesi ve cesaret verilmesi gerektiğini bildirdi.

Toptan, "Etik Haftası" dolayısıyla Kalkınma Bakanlığı Konferans Salonu'nda düzenlenen "Kamuda Psikolojik Tacizin (mobbing) Önlenmesi" konulu konferansın açılışında konuştu.

Etik Kurul'un 25-31 Mayıs tarihlerini Etik Haftası ilan ettiğini dile getiren Toptan, haftanın ilk etkinliğinin Tapu Kadastro Genel Müdürlüğünde düzenlenen toplantı ile yapıldığını anlattı.

Konferansta mobbingin ele alıncağını ifade eden Toptan, "Mobbing, belki çağımızın hastalığı. Etik kavramının içinde değerlendirildiğinde de en önemli sorun olarak karşımıza çıkıyor. Ahlakilik, etik çağın çok yükselen kavramları. Nasıl ki demokrasi, insan hakları bu çağın en önemli yükselen değerleri ise etik değerler de yeni kavramların çok boyut ve anlam kazandığı bu çağın en belirgin özelliklerindendir." değerlendirmesini yaptı.

- Alınan mesafe yeterli değil

Türkiye'de Etik Komisyonu Kurulu kurulması ile ilgili yasanın yürürlüğe girmesinin ardından geçen sürede alınan mesafenin yeterli olmadığını belirten Toptan, bu konuda eksikliklerin bulunduğunu söyledi.

Bütün kurumlarda etik komisyonlarının bulunduğunu ancak parlamentoda bulunmadığını ifade eden Toptan, bunun düzeltilmesi gerektiğini vurguladı. Toptan, şunları kaydetti:

"Mobbing ile ilgili kurulumuza beklediğimiz sayıda başvuru gelmiyor. Yalnız bu Türkiye'de mobbingin olmadığı anlamına gelmez. O nedenle hepimizin bu temel insan hakkını kullanarak mobbinge maruz kalan insanımıza, hakkının korunması için yol göstermemiz, şikayet etmesini sağlamamız, insanları cesaretlendirmemiz gerekiyor. Bizim şikayetleri inceleme usulumüz yargıdan daha çok zaman almakta ve sonuçta da bizi vicdanen de tatmin eden bir doğru karar çıkmaktadır."

Toptan, toplantıdan herkesin bilinçlenmiş olarak çıkması temennisini dile getirdi.

Açılışın ardından, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder, Mobbing ile Mücadele Derneği Genel Başkanı İlhan İşman, Mobbing Eğitim Yardım Araştırma Derneği Kurucu Başkanı İsmail Akgün'ün katılımıyla "Kamuda Psikolojik Tacizin Önlenmesi" konferansı düzenlendi.

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Anahtar Kelimeler:
Başbakanlık Kamu Görevlileri Etik Kurulu Başkanı Köksal Toptan Mobbing

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