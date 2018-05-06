HABER

"MOBECO Projesi" ile gelen yabancı öğrenciler Muğla'da

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.05.2018 16:23 | Son Güncelleme

İki lisenin ortaklığında hazırlanan Avrupa Birliği destekli Erasmus Plus Programı kapsamındaki "MOBECO Projesi" ile Romanya, İtalya ve Portekiz'den gelen 25 öğrenci, tarihi ve turistik yerleri ziyaret etti

Muğla’da, Avrupa Birliği Erasmus Plus Programı kapsamında, iki lise tarafından yürütülen "MOBECO Projesi" ile 3 ülkeden gelen 25 öğrenci, kentin tarihi ve turistik yerlerini gezdi.

Muğla Fen ve Menteşe Turgutreis Anadolu Liselerinin hazırladığı projeyle Romanya, İtalya ve Portekiz'den gelen yabancı öğrenciler Ula, Köyceğiz, Ortaca ve Yatağan ilçelerini ziyaret etti.

Ula'nın sakin şehri Akyaka Mahallesi'nde, Kadın Azmağı Deresi ve mavi bayraklı halk plajını gören öğrenciler, Köyceğiz ilçesinin tarihi ve doğal güzelliklerini gezme fırsatı buldu.

Öğrenciler, daha sonra Ortaca ilçesi Dalyan Mahallesi'nde, 2 bin 500 yıllık kaya mezarları ve caretta caretta deniz kaplumbağalarıyla ünlü İztuzu Plajı'nı gezdi. Burada denize giren öğrenciler, çamur banyosu yapıp fotoğraf çekti.

Yatağan ilçesindeki Stratonikeia Antin Kenti'ni de gezen öğrenciler, birçok dizi ve film çekimine ev sahipliği yapan ve "Güzel Köy" olarak bilinen Bozüyük Mahallesi'ni de ziyaret etti.

- "Ekolojik bir proje"

Muğla 75. Yıl Fen Lisesi Müdürü Mustafa Özpoyraz, kentin doğal güzelliklerini, sahil şeridini, ormanlarını ve doğal kaynaklarını dünyaya tanıtabilmek amacıyla bu projeyi hazırladıklarını söyledi.

"MOBECO" isminin, Muğla’nın mitolojik ismi Mabolla ve ekolojinin "eko"sundan ortaya çıktığını anlatan Özpoyraz, bunun Avrupa'daki 4 ülke ve 5 okulun katılımıyla yapılan bir ekolojik proje olduğuna dikkati çekti.

- "Muğla güzel bir şehir"

Romanyalı öğrenci Bianca Onea, gittiği düğünde eline kına yakıldığını belirterek, Muğla'nın çok güzel bir şehir olduğunu dile getirdi.

Muğla'nın birçok doğal güzellikle dolu bir şehir olduğunu vurgulayan Onea, "En çok bayrakları özleyeceğim. Şehrin her yerinde Türk bayrakları var. Deniz kenarlarını özleyeceğim. Burada biraz yüzmeyi öğrendim. Bu projenin bir parçası olduğum için heyecanlı ve çok mutluyum. Çevreyi korumanın bir parçası olduğum, insanları içeren aktiviteye katkı sağladığım için çok mutluyum." diye konuştu.

Gabriel Pilloni de Muğla'nın, insanın kendini evinde hissettiği yeşil bir şehir olduğunu aktardı.

Doğal manzaraları özleyeceğini anlatan Pilloni, "İnsanları özleyeceğim. Burada tanıştığım arkadaşlarımı özleyeceğim. Bu proje çok güzel bir fikir. Turistler için büyük bir fırsat. Birçok insan geliyor ve çevrenin korunması gerekiyor." dedi.

Türkiye koordinatörlüğündeki proje 2 yılda tamamlanacak. Okullar bazında 2 ulus ötesi proje toplantısı ve 3 öğrenci değişimi gerçekleştirilecek proje kapsamında, toplam 78 öğrenci ve 55 öğretmen hareketliliği sağlanacak.

Mahkeme bu itirafla yankılandı!Mahkeme bu itirafla yankılandı!
Korkunç kazadan önce uyarmışKorkunç kazadan önce uyarmış
Kayınpeder dehşeti! Gelinini bu hale getirdiKayınpeder dehşeti! Gelinini bu hale getirdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İztuzu Plajı Köyceğiz MOBECO Projesi Muğla Ortaca sakin şehir Stratonikeia Ula Yatağan

En Çok Okunan Haberler

Tuğba Özay’dan ‘tek gecelik ilişki’ çıkışı!

Tuğba Özay’dan ‘tek gecelik ilişki’ çıkışı!

TGRT Haber sunucusu Ela Rumeysa Cebeci canlı yayında rezil oldu

TGRT Haber sunucusu Ela Rumeysa Cebeci canlı yayında rezil oldu

Meteoroloji'den son dakika kuvvetli yağış uyarısı! Yurtta hava durumu

Meteoroloji'den son dakika kuvvetli yağış uyarısı! Yurtta hava durumu

Orhan Bursalı yazdı: ‘7 seçim kaybetti, iktidarı istemiyor’ propagandası

Orhan Bursalı yazdı: ‘7 seçim kaybetti, iktidarı istemiyor’ propagandası

Muharrem İnce ve Meral Akşener'in oy oranı nedir? 24 haziran seçim sonuçları için flaş iddia

Muharrem İnce ve Meral Akşener'in oy oranı nedir? 24 haziran seçim sonuçları için flaş iddia

Samsun'da gece yarısı öğrenci yurdu önünde dehşet! Ölü ve yaralılar var

Samsun'da gece yarısı öğrenci yurdu önünde dehşet! Ölü ve yaralılar var

İlginizi Çekebilir

İzmir'de son dakika FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı

İzmir'de son dakika FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı

Meteoroloji'den son dakika kuvvetli yağış uyarısı! Yurtta hava durumu

Meteoroloji'den son dakika kuvvetli yağış uyarısı! Yurtta hava durumu

Erdoğan, Bakan Özhaseki'nin kızının nikah şahidi oldu, Abdullah Gül törene gelmedi

Erdoğan, Bakan Özhaseki'nin kızının nikah şahidi oldu, Abdullah Gül törene gelmedi

Yangına giden itfaiye kaza yaptı: 2 şehit!

Yangına giden itfaiye kaza yaptı: 2 şehit!

Yunanistan'ın tutukladığı kepçe operatörü Türkiye'de: Yunanlılara teşekkür ederim

Yunanistan'ın tutukladığı kepçe operatörü Türkiye'de: Yunanlılara teşekkür ederim

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Mecidiyeköy'de atlı cirit ekibini görenler şaştı kaldı

Mecidiyeköy'de atlı cirit ekibini görenler şaştı kaldı

Böyle baba olmaz olsun! 11 yaşındaki kızını kendi elleriyle IŞİD'e vermiş

Böyle baba olmaz olsun! 11 yaşındaki kızını kendi elleriyle IŞİD'e vermiş

Prof. Dr. Orhan Şen'den kritik uyarı: Bu yaz ve sonbahara dikkat

Prof. Dr. Orhan Şen'den kritik uyarı: Bu yaz ve sonbahara dikkat

Meteoroloji'den İstanbul için son dakika uyarısı!

Meteoroloji'den İstanbul için son dakika uyarısı!

Sayısal Loto sonuçları 5 Mayıs: Zenginlik hayalleri haftaya taşındı!

Sayısal Loto sonuçları 5 Mayıs: Zenginlik hayalleri haftaya taşındı!

Türkiye'den ABD'ye F-35 tepkisi

Türkiye'den ABD'ye F-35 tepkisi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.