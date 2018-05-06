"MOBECO Projesi" ile gelen yabancı öğrenciler Muğla'da

Muğla’da, Avrupa Birliği Erasmus Plus Programı kapsamında, iki lise tarafından yürütülen "MOBECO Projesi" ile 3 ülkeden gelen 25 öğrenci, kentin tarihi ve turistik yerlerini gezdi.
Muğla Fen ve Menteşe Turgutreis Anadolu Liselerinin hazırladığı projeyle Romanya, İtalya ve Portekiz'den gelen yabancı öğrenciler Ula, Köyceğiz, Ortaca ve Yatağan ilçelerini ziyaret etti.
Ula'nın sakin şehri Akyaka Mahallesi'nde, Kadın Azmağı Deresi ve mavi bayraklı halk plajını gören öğrenciler, Köyceğiz ilçesinin tarihi ve doğal güzelliklerini gezme fırsatı buldu.
Öğrenciler, daha sonra Ortaca ilçesi Dalyan Mahallesi'nde, 2 bin 500 yıllık kaya mezarları ve caretta caretta deniz kaplumbağalarıyla ünlü İztuzu Plajı'nı gezdi. Burada denize giren öğrenciler, çamur banyosu yapıp fotoğraf çekti.
Yatağan ilçesindeki Stratonikeia Antin Kenti'ni de gezen öğrenciler, birçok dizi ve film çekimine ev sahipliği yapan ve "Güzel Köy" olarak bilinen Bozüyük Mahallesi'ni de ziyaret etti.
- "Ekolojik bir proje"
Muğla 75. Yıl Fen Lisesi Müdürü Mustafa Özpoyraz, kentin doğal güzelliklerini, sahil şeridini, ormanlarını ve doğal kaynaklarını dünyaya tanıtabilmek amacıyla bu projeyi hazırladıklarını söyledi.
"MOBECO" isminin, Muğla’nın mitolojik ismi Mabolla ve ekolojinin "eko"sundan ortaya çıktığını anlatan Özpoyraz, bunun Avrupa'daki 4 ülke ve 5 okulun katılımıyla yapılan bir ekolojik proje olduğuna dikkati çekti.
- "Muğla güzel bir şehir"
Romanyalı öğrenci Bianca Onea, gittiği düğünde eline kına yakıldığını belirterek, Muğla'nın çok güzel bir şehir olduğunu dile getirdi.
Muğla'nın birçok doğal güzellikle dolu bir şehir olduğunu vurgulayan Onea, "En çok bayrakları özleyeceğim. Şehrin her yerinde Türk bayrakları var. Deniz kenarlarını özleyeceğim. Burada biraz yüzmeyi öğrendim. Bu projenin bir parçası olduğum için heyecanlı ve çok mutluyum. Çevreyi korumanın bir parçası olduğum, insanları içeren aktiviteye katkı sağladığım için çok mutluyum." diye konuştu.
Gabriel Pilloni de Muğla'nın, insanın kendini evinde hissettiği yeşil bir şehir olduğunu aktardı.
Doğal manzaraları özleyeceğini anlatan Pilloni, "İnsanları özleyeceğim. Burada tanıştığım arkadaşlarımı özleyeceğim. Bu proje çok güzel bir fikir. Turistler için büyük bir fırsat. Birçok insan geliyor ve çevrenin korunması gerekiyor." dedi.
Türkiye koordinatörlüğündeki proje 2 yılda tamamlanacak. Okullar bazında 2 ulus ötesi proje toplantısı ve 3 öğrenci değişimi gerçekleştirilecek proje kapsamında, toplam 78 öğrenci ve 55 öğretmen hareketliliği sağlanacak.
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