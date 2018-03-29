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Mobil PTT şubeleri hizmete giriyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.03.2018 14:38 | Son Güncelleme

Muğla PTT Başmüdürlüğü araç filosu bünyesine 3 adet Mobil PTT araç daha katarak mobil PTT hizmet ağını genişletiyor.

Mobil PTT şubeleri hizmete giriyor

Muğla PTT Başmüdürlüğü araç filosu bünyesine 3 adet Mobil PTT araç daha katarak mobil PTT hizmet ağını genişletiyor. Merkez ve şubelerde gerçekleştirilen işlemlerin, havale, çek işlemleri, posta, kargo, kredi kartı tahsilâtı, anlaşmalı kurumlara ait elektrik ve su tahsilatları ve HGS gibi işlemler mobil araçlardan yapılabilecek.
Muğla PTT Başmüdürü Kenan Çınar, “PTT’nin ‘PTT Her Yerde’ sloganı ile acil ihtiyaç duyulan mahallelerde, deprem ve doğal afet benzeri gibi durumlarda, fuar, açılış, ulusal veya uluslararası gösteri, toplantı salonlarında, şehir merkezine uzak üniversite, Yurt-Kur Müdürlükleri, sanayi bölgelerinde hizmet verilecek. Mobil PTT Şubeleri program dahilinde Muğla ilinde hizmet verecek olup, müşterilerimizin bizim ayağımıza gelmesi düşüncesinden ayrılarak, bizim müşterilerimizin ayağına gitme odaklı, Şirketimizce belirlenen stratejiler doğrultusunda, müşterilerimizin hayatını kolaylaştırmaya, huzur, mutluluk ve refahını artırmaya yönelik hizmetlerimizi her geçen gün geliştirip çeşitlendirmeye devam ediyoruz” dedi.

Mobil PTT şubeleri hizmete giriyor

Mobil PTT şubeleri hizmete giriyor

Mobil PTT şubeleri hizmete giriyor

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