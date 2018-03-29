Mobil PTT şubeleri hizmete giriyor

Muğla PTT Başmüdürlüğü araç filosu bünyesine 3 adet Mobil PTT araç daha katarak mobil PTT hizmet ağını genişletiyor. Merkez ve şubelerde gerçekleştirilen işlemlerin, havale, çek işlemleri, posta, kargo, kredi kartı tahsilâtı, anlaşmalı kurumlara ait elektrik ve su tahsilatları ve HGS gibi işlemler mobil araçlardan yapılabilecek.
Muğla PTT Başmüdürü Kenan Çınar, “PTT’nin ‘PTT Her Yerde’ sloganı ile acil ihtiyaç duyulan mahallelerde, deprem ve doğal afet benzeri gibi durumlarda, fuar, açılış, ulusal veya uluslararası gösteri, toplantı salonlarında, şehir merkezine uzak üniversite, Yurt-Kur Müdürlükleri, sanayi bölgelerinde hizmet verilecek. Mobil PTT Şubeleri program dahilinde Muğla ilinde hizmet verecek olup, müşterilerimizin bizim ayağımıza gelmesi düşüncesinden ayrılarak, bizim müşterilerimizin ayağına gitme odaklı, Şirketimizce belirlenen stratejiler doğrultusunda, müşterilerimizin hayatını kolaylaştırmaya, huzur, mutluluk ve refahını artırmaya yönelik hizmetlerimizi her geçen gün geliştirip çeşitlendirmeye devam ediyoruz” dedi.
Hakan Bayrakçı'dan 2019 tahmini! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy oranını açıkladı
Sevgililerden evli kadına iğrenç şantaj!
Lokantacının, öğrencilerin notuna verdiği yanıt sosyal medyayı salladı
Şamil Tayyar 'Erdoğan izleyince çıldırdı' dediği videoyu paylaştı
Kıbrıs'ta kan donduran olay! Ülke karıştı
Venezuela'da bir polis karakolunda ayaklanma! Çok sayıda ölü var
Android kullanıcıları dikkat! Bu virüs size de bulaşmış olabilir
Hafta sonu kimselere söz vermeyin: Tiangong-1 düşüyor!
Kaynana-damat ilişkisinde şok görüntüler ortaya çıktı
CHP ittifak yapacak mı? Yeni açıklama geldi
Dünyanın en yakışıklı suçlusu servete konuyor!
Yaptığı keşfe kendisi bile şaşırdı! Bilim dünyası bunu konuşuyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum