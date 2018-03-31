Mobil sucuk ekmek tezgahıyla müşterilere şehir turu

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde midibüsünü sucuk ekmek tezgahına çeviren işletmeci İsmail Düzgün, midibüs seyir halindeyken mangalda sucuk ekmek pişirip müşterilerine seyir halindeyken hizmet veriyor.

İlginç yöntemiyle gündeme gelen işletmeci bu sayede müşterilerine şehir turu da attırıyor. Küçük yaşında muavin olarak başladığı mesleğe şoför olarak devam eden İsmail Düzgün kendisine ait midibüsü sucuk ekmek tezgahına çevirdi. Çocukluk hayali olan mesleği yapan İsmail Düzgün, işlerini nasıl arttıracağının yollarını ararken aklına ilginç bir fikir geldi. Şehir merkezinde sucuk ekmek tezgahına çevirdiği midibüsle tur atıp yoldan da müşteri toplayan işletmeci, yine araç seyir halindeyken mangalda sucuk ekmek pişirip şehir turu eşliğinde müşterilerine yemek yediriyor. Bu yöntemle işlerinin iki kat arttığını belirten İsmail Düzgün “Değişik bir ortamda yemek yemenin farklı olduğunu düşünen insanlar midibüsümüzü ziyaret ediyor. Şoförken kazandığımdan daha fazla kazanıyorum. Midibüs yolda seyir halindeyken mangalda sucuk pişiriyorum. Ekmek arası müşterilerimize sunuyoruz. Aracımızda seyir halinde olan müşterilerimiz şehir turu eşliğinde yemeklerini yiyorlar” dedi.