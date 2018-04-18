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Mobil uygulama sayesinde "yabancılık" çekmeyecekler

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.04.2018 11:02 | Son Güncelleme

Yabancılara yönelik hizmet vermesi için İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü bünyesindeki yazılımcılarla geliştirilen Android tabanlı cep telefonu uygulaması yarın devreye girecek - Türkçe, İngilizce, Arapça, Farsça, Rusça ve Almanca hizmet verecek uygulamayla yabancılar aradığı cevaplara daha kolay ulaşabilecek - İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdür Vekili Ayaz: - "Yaptığımız mobil uygulamayla ülkemize gelen yabancılar, hakları ve yükümlülükleri neler, nasıl yasal bir statüde ülkemizde kalabilirler, yasa dışı konuma düşmemek için neler yapmaları gerekiyor onu öğrenebilecek. Uygulamada, yabancılar için ülkemizdeki yaşam hakkında tanıtıcı bilgiler de yer alacak"

MUHAMMED BOZTEPE - Yabancılara yönelik hizmet vermesi için Göç İdaresi Genel Müdürlüğü bünyesindeki yazılımcılarla 6 dilde geliştirilen Android tabanlı cep telefonu uygulaması yarın devreye girecek.

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, Ekim 2017'de başlayan Android tabanlı cep telefonu uygulamasında çalışmalar sona erdi.

Yabancıların sorularına daha kolay cevap verilmesi amacıyla tasarlanan uygulamada, Göç İdaresi Genel Müdürlüğüne ait bilgiler, Yabancılar İletişim Merkezine (YİMER) ait başvuruların takibi, YİMER 157 iletişim linki, Türkiye ile ilgili bilgiler, yabancılara yönelik hizmetler, işlemler hakkında bilgiler, Türkiye'de barınma, çalışma, eğitim, sağlık, ulaşım gibi konularla ilgili bilgiler, yabancılar tarafından sık sorulan sorular ve cevaplar yer alıyor.

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü bünyesindeki yazılımcılarla geliştirilen uygulamanın tasarım ve içerik çalışmaları genel müdürlük bünyesinde yapıldı.

Türkçe, İngilizce, Arapça, Farsça, Rusça ve Almanca hizmet verecek uygulamayla yabancıların aklındaki sorulara cep telefonundan ulaşması amaçlanıyor.

Yarın Google Play'den indirilecek uygulamanın, IOS platformunda ise kısa sürede devreye girmesi bekleniyor.

- "Ülkemizdeki yaşam hakkında tanıtıcı bilgiler yer alacak"

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdür Vekili Abdullah Ayaz, insanların hayatlarını kolaylaştırmak için çalıştıkları çeşitli projelerin olduğunu söyledi.

Türkiye'ye gelen yabancılara hizmet vermek üzere hazırladıkları mobil uygulamanın yarın Google Play'dan indirilebileceğini belirten Ayaz, "Yaptığımız mobil uygulamayla ülkemize gelen yabancılar, hakları ve yükümlülükleri neler, nasıl yasal bir statüde ülkemizde kalabilirler, yasa dışı konuma düşmemek için ne yapmaları gerekiyor onu öğrenebilecek. Uygulamada, yabancılar için ülkemizdeki yaşam hakkında tanıtıcı bilgiler de yer alacak." diye konuştu.

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