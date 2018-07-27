Mobilya fabrikası yangın

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Buca ilçesinde, mobilya fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında, fabrika büyük hasar gördü.
Bugün akşam saatlerinde, Buca'nın Karacaağaç Mahallesi Yolüstü Sokağı'nda bulanan mobilya ve yatak üretimi yapan fabrikada, bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yanıcı maddeler nedeniyle bir anda fabrikayı alevler sardı. İşçiler kendilerini dışarıya atarken, çevredekiler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye yaklaşık 20 araçla yangına müdahale ederken, yoğun duman gökyüzünü kapladı. Havadan da görüntülenen yangında, fabrikanın tamamen yandığı görüldü. Ekiplerin yoğun çabasıyla kontrol altına alınan yangında ölen ya da yaralanan olmadı. Fabrikada soğutma çalışmalarının devam ettiği belirtildi.
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