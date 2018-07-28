Mobilya fabrikası yangın

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Buca ilçesinde, mobilya fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında, fabrika büyük hasar gördü.
Bugün akşam saatlerinde, Buca'nın Karacaağaç Mahallesi Yolüstü Sokağı'nda bulanan mobilya ve yatak üretimi yapan fabrikada, bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yanıcı maddeler nedeniyle bir anda fabrikayı alevler sardı. İşçiler kendilerini dışarıya atarken, çevredekiler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye yaklaşık 20 araçla yangına müdahale ederken, yoğun duman gökyüzünü kapladı. Havadan da görüntülenen yangında, fabrikanın tamamen yandığı görüldü. Ekiplerin yoğun çabasıyla kontrol altına alınan yangında ölen ya da yaralanan olmadı. Fabrikada soğutma çalışmalarının devam ettiği belirtildi.
Trabzon'da büyük skandal! Henüz 3 yaşında büyük şok yaşadı
Tüm dünya Kanlı Ay tutulmasını izlerken dikkat çeken görüntü
Erdoğan'ı işaret eden Trump'tan skandal sözler: NATO'da bir ya da iki diktatör var
Kanlı Ay tutulması başladı! Türkiye'de saat kaça kadar görülecek?
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 10 kişi selde kayboldu
Tayland’da Erdoğan'a diktatör diyen spiker Phitaphon Eariyakun’u görevden uzaklaştırıldı
Samsun'da iğrenç olay! Otostop yapan 15 yaşındaki kızı araçlarına alıp tecavüz ederken...
42 bin yıl sonra tekrar canlandılar!
Ünlü yıldız sokak ortasında aşka geldi!
Yeni parti mi kuruluyor? CHP ve İYİ Parti'deki muhalifler birleşecek iddiası: Yeni Merkez Liberal Sol Parti
AK Parti kulislerini sallayan iddia!
Okuyucu Yorumları 0 yorum