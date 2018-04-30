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Moda Deniz Kulübü baskınına ilişkin yeni görüntüler

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.04.2018 19:20 | Son Güncelleme

FETÖ'nün darbe girişiminde emekli Korgeneral Şanver'in kızının düğününün yapıldığı Moda Deniz Kulübü'nün darbecilerce basılması ve dönemin Hava Kuvvetleri Komutanı emekli Orgeneral Ünal'ın alıkonulmasına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında emekli Korgeneral Mehmet Şanver'in kızının düğününün yapıldığı Moda Deniz Kulübü'nün darbecilerce basılması ve dönemin Hava Kuvvetleri Komutanı emekli Orgeneral Abidin Ünal'ın alıkonulmasına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam eden darbe girişimiyle ilgili Akıncı Davası'nın delilleri arasında yer alan görüntülerde, emekli Orgeneral Ünal'ın akşam saatlerinde Moda Deniz Kulübü'ne geldiği görülüyor.

Konya 3. Ana Jet Üssü'nden gelen tam teçhizatlı darbeci askerleri getiren helikopter, saat 23.49'da kulübün otoparkına iniyor.

Askerlerin koşarak kulübe gelirken, davetlilerden bazılarının gelişmeleri şaşkınlıkla izledikleri, bazılarının da korkarak kaçıştıkları dikkati çekiyor.

Yine görüntülerin devamında, darbeci Muhabere Arama Kurtarma (MAK) timlerinin alt lobide olduğu, bazı kişileri yerlere yatırdıkları, bazı kişilerin ellerini arkadan kelepçeledikleri, davetlilerin ise düğünü terk ettikleri görülüyor.

Görüntülerde dönemin Hava Kuvvetleri Komutanı Ünal'ın, darbeci askerlerin nezaretinde alt lobideki merdivenlerden yukarı çıktığı, ardından darbeciler eşliğinde kulüpten çıkarılarak, helikoptere götürüldüğü izleniyor.

Ünal, o gece buradan alınarak helikopterle önce Sabiha Gökçen Havalimanı'na, ardından da CASA uçağıyla darbe girişiminin komuta merkezi olarak kullanılan Akıncı Üssü'ne götürülmüştü.

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Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi eski Hava Kuvvetleri Komutanı emekli orgeneral Abidin Ünal Fetullahçı Terör Örgütü Hava Korgeneral Mehmet Şanver

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