MODA TASARIM BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN TASARIMLARI DEFİLE İLE SERGİLENDİ 

Haber:İstanbul DHA

Okul-sanayii iş birliği projesi kapsamında eğitim alan Bayrampaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Moda Tasarım Bölümü son sınıf öğrencilerinin tasarımları defile ile sergilendi.

Bayrampaşa Tekstilci Sanayici ve İşadamları Derneği ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol ile Bayrampaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Moda Tasarım Bölümü öğrencilerine eğitim verildi. İş ve okul dünyasındaki yakın temas sayesinde mezun olan öğrencilerin hemen hepsi okul bitince işine kavuştu. Mezun olan öğrenciler hazırladıkları tasarımlarını defile ile sergiledi.

Programa İstanbul Vali Yardımcısı Nihat Nalbant, Bayrampaşa Kaymakamı Osman Aslan Canbaba, Bayrampaşa Belediye Başkanı Atilla Aydıner, İstanbul Hazırgiyim İhracatçıları Birliği (İHKİB) Başkanı Mustafa Gültepe, İstanbul Tekstil Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) Başkanı Ahmet Öksüz ve çok sayıda davetli katıldı. Profesyonel mankenler tarafından giyilen ürünler, katılımcılardan tam not aldı. Plaket töreninin ardından hatıra fotoğrafı çekildi.

İHKİB Başkanı Mustafa Gültepe, projeyi gerçekleştiren tüm yetkililere teşekkür etti. aptıkları projenin Türkiye'ye örnek olduğunu belirten BATİAD Başkanı Şerafettin Kurt ise “Okul sanayi iş birliği projesi ile meslek lisesinden çıkanları sektöre kazandırıyoruz. Defile ve yarışmalarla öğrencilerimizi sektör içinde tutmaya çalışıyoruz. Çok başarılı geçen defile için tüm öğrencilerimizi kutlarız" dedi.

Yaklaşık 2 yıldır Bayrampaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde gönüllü olarak eğitim verdiğini ifade eden ünlü modacı Niyazi Erdoğan ise “Bu yıl sonu defilesiyle sektör-okul ve basın bir araya geldi. Burada öğrenciler kalıbını çıkarttıkları, diktikleri kıyafetleri sergilediler. Aynı zamanda sektörün önde gelen isimleri buradaydı. İleride bu tip projelerin devam etmesini istiyoruz. Bu yaptığımız defile sayesinde sektörümüzün cazibe merkezi haline gelmesine sebep oluyoruz" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

-Öğrencilerin defileye hazırlıkları

-Defileden görüntü

-Röportajlar

-Detaylar

