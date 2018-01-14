MODACI SİNEM YALÇIN ÖLÜMÜNÜN 10. YILINDA BEYAZ DUVAKLA ANILDI

10 yıl önce yaşamını yitiren kızlarının acısını hala içinde hissettiklerini söyleyen anne Neşe Yalçın, "Sinem toprakta ama katili elini kolunu sallayarak geziyor. Allah'a havale ediyorum. Bir gün onlar da bu acıyı çekecek. Kocaman bir 10 yıl oldu aramızdan ayrılalı ama Sinem hep yanımdaymış gibi. Bugün de yavruma beyaz duvak getirdim, yüzünü örtmek istedim. Sinem'i duvaklı gelin edemedim. O yüzden böyle mezarına getirdim duvağı. Allah bunu yapanların yanına bırakmasın. Bizim dünyamızı kararttılar, onların da dünyası kararsın. Kızımı öldüren Faruk Kalkavan cezaevinden çıktı ve rahatça işini yapıyor" dedi.

"ÇOK BÜYÜK HAYALLERİ VARDI"

Neşe Yalçın, "Yavrum Viyana'da Güzel Sanatlar Fakültesi'ni bitirmiş bir moda tasarımcısıydı. Dünya çapında modacı olmak istiyordu. Bir karıncayı bile incitmezdi. Benim yavrum çok üşürdü, şimdi buz gibi yerde yatıyor. Çok farklı duygular içerisindeyim. Hiç unutulmayacak Sinem. Biz mezara gidinceye kadar, Sinem'e kavuşuncaya kadar aynı acıyı yaşayacağız. Allah kimseye yaşatmasın" ifadesini kullandı.

Baba Sinan Yalçın ise, "Her Cuma günü buraya gelip kızımızın başında ağlamaktan başka yapacağımız bir şey kalmadı. Türkiye'de ilk defa gelinlik ihracatı yapan benim kızımdı. Türk bayrağını yurt dışında Amerika'da, Almanya'da dalgalandırmıştı" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Mezardan görüntü

-AiKenin görüntüsü

-Mezara duvak koymaları

-Ağlamaları

-Anne Neşe Yalçın ile röp.

-Baba Sinan Yalçın ild röp.

-Genel ve detay görüntüler