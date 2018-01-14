HABER

Modacı Sinem Yalçın ölümünün 10. yılında beyaz duvakla anıldı

GÜNCEL HABERLERİ | 14.01.2018 15:09 | Son Güncelleme 50 dakika önce

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN / İstanbul DHAÜsküdar'da trafik kazası sonrası emniyet şeridinde otomobilini kontrol ederken, Faruk Kalkavan'ın kullandığı lüks cipin çarpması sonucu hayatını kaybeden moda tasarımcısı Sinem Yalçın, ölümünün 10. yılında mezarı başında anıldı. Ailesi, Sinem Yalçın'ın mezarına duvak serdi.Viyana Üniversitesi Güzel Sanatlar Akademisi'ni bitirdikten sonra Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Moda Tasarımı Bölümü'nde Yüksek Lisans yapan 29 yaşındaki Sinem Yalçın, 14 Ocak 2008 tarihinde Faruk Kalkavan'ın kullandığı cipin çarpması sonucu hayatını kaybetmişti. Yalçın ailesi, ölümünün 10. yıldönümünde kızlarının mezarına giderek gözyaşı döktü. Aile, Sinem Yalçın'ın mezarına duvak serdi. 10 yıl önce yaşamını yitiren kızlarının acısını hala içinde hissettiklerini söyleyen anne Neşe Yalçın, "Sinem toprakta ama katili elini kolunu sallayarak geziyor. Allah'a havale ediyorum. Bir gün onlar da bu acıyı çekecek. Kocaman bir 10 yıl oldu aramızdan ayrılalı ama Sinem hep yanımdaymış gibi. Bugün de yavruma beyaz duvak getirdim, yüzünü örtmek istedim. Sinem'i duvaklı gelin edemedim. O yüzden böyle mezarına getirdim duvağı. Allah bunu yapanların yanına bırakmasın. Bizim dünyamızı kararttılar, onların da dünyası kararsın. Kızımı öldüren Faruk Kalkavan cezaevinden çıktı ve rahatça işini yapıyor" dedi. "ÇOK BÜYÜK HAYALLERİ VARDI"Neşe Yalçın, "Yavrum Viyana'da Güzel Sanatlar Fakültesi'ni bitirmiş bir moda tasarımcısıydı. Dünya çapında modacı olmak istiyordu. Bir karıncayı bile incitmezdi. Benim yavrum çok üşürdü, şimdi buz gibi yerde yatıyor. Çok farklı duygular içerisindeyim. Hiç unutulmayacak Sinem. Biz mezara gidinceye kadar, Sinem'e kavuşuncaya kadar aynı acıyı yaşayacağız. Allah kimseye yaşatmasın" ifadesini kullandı. Baba Sinan Yalçın ise, "Her Cuma günü buraya gelip kızımızın başında ağlamaktan başka yapacağımız bir şey kalmadı. Türkiye'de ilk defa gelinlik ihracatı yapan benim kızımdı. Türk bayrağını yurt dışında Amerika'da, Almanya'da dalgalandırmıştı" diye konuştu.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ekrem Dumanlı'nın Abdullah Gül videosunun anlamı ne?

Ekrem Dumanlı'nın Abdullah Gül videosunun anlamı ne?

Hakkari'de hain saldırı! Üs bölgesine füzeli saldırı: şehit ve yaralılar var!

Hakkari'de hain saldırı! Üs bölgesine füzeli saldırı: şehit ve yaralılar var!

Trabzon'da pistten çıkan uçak böyle görüntülendi! Korku dolu kareler...

Trabzon'da pistten çıkan uçak böyle görüntülendi! Korku dolu kareler...

Hayko Cepkin'den Asena Atalay açıklaması

Hayko Cepkin'den Asena Atalay açıklaması

Son dakika! Trabzon Havalimanı'nda yolcu uçağı pistten çıktı

Son dakika! Trabzon Havalimanı'nda yolcu uçağı pistten çıktı

Cenk Tosun ilk maçında beğeni topladı

Cenk Tosun ilk maçında beğeni topladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Milli Eğitim Bakanı'ndan öğrencilere sömestr tatili müjdesi!

Milli Eğitim Bakanı'ndan öğrencilere sömestr tatili müjdesi!

Trabzon Havalimanı'nda son durum! Pegasus'tan ilk açıklama

Trabzon Havalimanı'nda son durum! Pegasus'tan ilk açıklama

Hırsızın böylesi! Otobüsü çalıp yolcu topladı

Hırsızın böylesi! Otobüsü çalıp yolcu topladı

Erdoğan: Terörden arındırma operasyonumuzu Afrin'le devam ettireceğiz

Erdoğan: Terörden arındırma operasyonumuzu Afrin'le devam ettireceğiz

TSK'nın top atışları yeniden başladı!

TSK'nın top atışları yeniden başladı!

Hakkari'de hain saldırı! Üs bölgesine füzeli saldırı: şehit ve yaralılar var!

Hakkari'de hain saldırı! Üs bölgesine füzeli saldırı: şehit ve yaralılar var!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.