MODA'DA DENİZE GİREN BİR KİŞİ BOĞULARAK CAN VERDİ

Haber-Kamera: Ramazan Eğri İstanbul DHA
Kadıköy Moda Sahili'nde yüzmek için denize giren bir kişi boğularak hayatını kaybetti. Gencin cansız bedenini Deniz Liman Şube Müdürlüğü'ne bağlı dalgıçlar çıkarttı.
Olay saat 17.30 sıralarında, Kadıköy Moda Sahili'nde meydana geldi. Serinlemek için denize giren bir kişi bir süre yüzdükten sonra gözden kayboldu. Sahilde gezinti yapan bazı vatandaşlar denizde bir gencin kaybolduğunu polise bildirdi. Kısa sürede Sahil Güvenlik ve Deniz Polisi sevk edildi. Sahilde gencin boğulduğunu gören bir kişi peşinden denize atladı. Fakat boğulan kişiye ulaşamadı. Olayın olduğu yere dalgıçlar sevk edildi. Dalgıçlar kısa sürede boğulan genci denizde bularak karaya çıkarttı. Vatandaşların yardımıyla ambulansa taşınan genç Haydarpaşa Numune Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis ekipleri yapılan incelemede boğulan gence ait olduğu belirlenen kıyafetlerde herhangi bir kimlik bulamadı. Polis olayla ilgili inceleme başlatırken, gencin kimliğini belirlemeye çalışıyor.
Görüntü dökümü:
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-Olay yerine gelen deniz polisi
-Olay yerine gelen sahil güvenlik
-Dalgıçların denize girmesi
-Dalgıçların cesedi karaya getirmesi
-Vatandaşların cesedi taşıması
-Görgü tanıklarıyla röp
-Genel ve detay
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