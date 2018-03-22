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MODEF 2018'e doğru

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.03.2018 15:54 | Son Güncelleme

Bursa'nın İnegöl ilçesindeki mobilya fuarı 3 Nisan'da ziyarete açılacak

Bursa'nın İnegöl ilçesinde düzenlenen mobilya fuarı "MODEF 2018" 3 Nisan'da kapılarını açacak.

MODEF Fuarcılık AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Uğurdağ, İnegöl Uluslararası Fuar Merkezi'ndeki basın toplantısında, 3-8 Nisan'da İnegöl’de düzenlenecek MODEF 2018 mobilya fuarı için hazırlıkların son aşamaya geldiğini söyledi.

Fuara, 160 İnegöllü mobilya firmasının katılacağını belirten Uğurdağ, "İç pazara dönük olan fuara Türkiye'nin dört köşesinden ziyaretçi bekliyoruz. Başarılı bir hazırlık dönemi geçirdik. İç pazara dönük bir fuar olduğu halde 50 dolayındaki ülkeden firma temsilcisi ile görüştük. Bu ülkelerden 700 dolayında ziyaretçi bekliyoruz." dedi.

MODEF 2018 fuarının, İnegöl’deki mobilya üreticilerine uluslararası alanda yeni ticari kapılar açacağını belirten Uğurdağ, "Kalitesi, güveni, tasarımı ve yeni trendleri ile kendini kanıtlamış olan İnegöllü mobilyacılarımız bu fuar ile kendilerini profesyonellere tanıtma fırsatı bulacaklar. Fuarımız önemli anlaşmalara zemin hazırlayacak. İnegöl mobilyası, kendi markalarıyla tasarım, kalite, rekabetçi fiyatlar, satış öncesi ve sonrası sağlanan müşteri memnuniyeti ile günden güne artan bir başarı grafiği yakaladı." diye konuştu.

Uğurdağ, fuarda ev mobilyası, iç dizayn ürünleri, tekli, çiftli, üçlü kanepeler, koltuklar, yataklar ve geniş yelpazede birçok ürünün sergileneceğini dile getirerek, "Fuara gelen ziyaretçiler, sektördeki son gelişmeleri ve yeni ürünleri yakından takip edebilecekler. Yeni iş bağlantılarına zemin hazırlayacak uygun bir platform olan MODEF, sektöre yön veren mobilya mağazaları, zincir mağazalar, toptancılar, dağıtıcılar, ithalatçılar, ihracatçılar, profesyonel satın alıcılar, bayiler, mimarlar, iç mimarlar, dekoratörler, endüstriyel tasarımcılar ve mobilya yan sanayi üreticileri için çok önemli bir fırsat olarak öne çıkacak." değerlendirmesinde bulundu.

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İnegöl MODEF 2018'e doğru

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