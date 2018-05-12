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Model uçak tutkunları gösteri yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.05.2018 16:36 | Son Güncelleme

Kartepe ilçesinde düzenlenen etkinlikte model uçak, helikopter ve paramotorların gösterileri ilgiyle izlendi

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde "Model Uçak ve Helikopter Şenliği" düzenlendi.

Kocaeli Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi, Kartepe Belediyesi ve Türk Hava Kurumu (THK) İzmit Şubesi iş birliğince düzenlenen etkinlikte, Türkiye'nin dört bir yanından gelen yaklaşık 30 kişi, radyo kontrollü model uçak ve helikopter gösterisi yaptı.

Alanı dolduran vatandaşlar ve öğrenciler, model uçak ve helikopterlerle yapılan uçuşları ilgiyle izledi.

Etkinlikte Türk Hava Kurumu Genel Merkezi'nden gelen paramotorcular da gösteri düzenledi. Havada giderken Türk bayrağı açan paramotorcu, büyük beğeni topladı.

- "Şenlik havası içerisinde geçiyor"

THK Kocaeli Şube Başkanı Turgut Duman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 4'üncüsünü düzenledikleri etkinliğe model uçak sevenlerin katılım gösterdiğini söyledi.

Gösterilerin ilgiyle izlendiğini aktaran Duman, "Genel merkezimizden de paramotor çağırdık. Büyük model uçakların gösterisi yapıldı. Şenlik havası içerisinde aileler, modelciler, öğretim üyeleri, öğrenciler hep beraber eğlendi. Kartepe Belediyesi'nin bilgi evlerinde okuyan öğrencilerimizi de davet ettik. THK olarak hem tanıtım hem insanlara havacılığı sevdirebilmek amacıyla etkinliğimizi sürdürüyoruz." diye konuştu.

Hava şartları nedeniyle katılımın geçen yıllara oranla az olduğunu dile getiren Duman, katılımcılara teşekkür etti.

Etkinliğin sonunda Kartepe Belediyesi bilgi evlerinde okuyan öğrencilere, THK İzmit Şubesi'nce defter dağıtıldı.

Şenlik, yemek ikramıyla sona erdi.

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