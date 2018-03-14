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Model Uçak Yapımı Kursu öğrencilerine sertifika

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.03.2018 10:24 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Altıntaş Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından açılan Model Uçak Yapımı Kursu’nu başarıyla bitiren öğrencilere sertifikaları verildi.Altıntaş Halk Eğitim Merkezi Müdürü Halil Akbulut, sona eren kurs ile ilgili yaptığı açıklamada, ’’Türk Hava Kurumu Altıntaş Şubesi öncülüğünde, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından açılan kursumuza 11-15 yaş grubundaki 16 öğrenci katıldı.

Model Uçak Yapımı Kursu öğrencilerine sertifika

Kütahya’nın Altıntaş Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından açılan Model Uçak Yapımı Kursu’nu başarıyla bitiren öğrencilere sertifikaları verildi.
Altıntaş Halk Eğitim Merkezi Müdürü Halil Akbulut, sona eren kurs ile ilgili yaptığı açıklamada, ’’Türk Hava Kurumu Altıntaş Şubesi öncülüğünde, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından açılan kursumuza 11-15 yaş grubundaki 16 öğrenci katıldı. Kursa katılan öğrencilere, Türk Hava Kurumu Tavşanlı Şubesi saymanı Nuri Duğan tarafından ata model uçakların yapımı öğretildi’’ dedi.
Kurs öğretmeni Nuri Duğan, amaçlarının havacılığı 7’den 70’e herkese sevdirmek olduğunu söyledi. Ata model uçak yapım kursuna katılan kursiyerlere Türk Hava Kurumu tarafından sertifika verildi.(YD-EFE)

Model Uçak Yapımı Kursu öğrencilerine sertifika

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