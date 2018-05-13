Model uçaklar Eskişehir'de yarıştı

ESKİŞEHİR (AA) - Türk Hava Kurumunca (THK) düzenlenen "F3A Model Radyo Kontrollü Model Uçak Akrobasi Türkiye Şampiyonası" Eskişehir'de yapıldı.
İnönü ilçesinde bulunan THK Türkkuşu İnönü Havacılık Eğitim Merkezinde gerçekleştirilen şampiyona, model uçakların kıyasıya yarışına sahne oldu.
Etkinlikte birinciliği Ahmet Eryıldırım, ikinciliği Serdar Salta, üçüncülüğü ise Tamer Abaşlıoğlu elde etti.
Dereceye giren 3 yarışmacı 2019 yılında düzenlenecek dünya şampiyonasında Türkiye'yi temsil etmeye hak kazandı.
Bu arada, etkinlik kapsamında motorlu yamaç paraşütçüsünün açtığı Türk bayrağı büyük beğeni topladı.
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