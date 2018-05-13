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Model uçaklar Eskişehir'de yarıştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.05.2018 18:52 | Son Güncelleme

THK tarafından organize edilen "F3A Model Uçak Akrobasi Türkiye Şampiyonası" Türkkuşu İnönü Havacılık Eğitim Merkezinde gerçekleştirildi - Dereceye giren 3 yarışmacı 2019 yılında düzenlenecek dünya şampiyonasında Türkiye'yi temsil edecek

ESKİŞEHİR (AA) - Türk Hava Kurumunca (THK) düzenlenen "F3A Model Radyo Kontrollü Model Uçak Akrobasi Türkiye Şampiyonası" Eskişehir'de yapıldı.

İnönü ilçesinde bulunan THK Türkkuşu İnönü Havacılık Eğitim Merkezinde gerçekleştirilen şampiyona, model uçakların kıyasıya yarışına sahne oldu.

Etkinlikte birinciliği Ahmet Eryıldırım, ikinciliği Serdar Salta, üçüncülüğü ise Tamer Abaşlıoğlu elde etti.

Dereceye giren 3 yarışmacı 2019 yılında düzenlenecek dünya şampiyonasında Türkiye'yi temsil etmeye hak kazandı.

Bu arada, etkinlik kapsamında motorlu yamaç paraşütçüsünün açtığı Türk bayrağı büyük beğeni topladı.

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