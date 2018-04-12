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Model Uçaklar Havalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.04.2018 01:02 | Son Güncelleme

Muğla Bilim sanat Merkezi (BİLSEM)’de ikinci ve üçüncü sınıflarda öğrenim gören 88 öğrenciye 18 saatlik model uçak eğitimi verildi.

Model Uçaklar Havalandı

Muğla Bilim sanat Merkezi (BİLSEM)’de ikinci ve üçüncü sınıflarda öğrenim gören 88 öğrenciye 18 saatlik model uçak eğitimi verildi. Eğitimlerini tamamlayan öğrenciler tasarladıkları “Türkkuşu Ata Planör Model” uçaklarını uçurdular.
BİLSEM Müdürü Bekir Cevizci, THK Muğla Şube Başkanı Şerif Şalk ve velilerin katıldığı etkinlik renkli anlara sahne oldu. Öğrenciler tasarladıkları uçakları en uzağa uçurmak için birbirleriyle kıyasıya yarıştılar. BİLSEM Müdürü Cevizci yaptığı açıklamada, “Gelişen teknolojilerle öğrencilerimizin küçük yaşlarda tanışması, hem el hem de bilimsel becerilerinin gelişmesi için bu kursu düzenledik. Bu aşamadan sonra onların üretkenliği ile yeni şeyler tasarlamalarını ve bu alanda projeler geliştirmelerini bekliyoruz” dedi.

Model Uçaklar Havalandı

Model Uçaklar Havalandı

Model Uçaklar Havalandı

Model Uçaklar Havalandı

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