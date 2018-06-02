Model yatlar Tekirdağ'da yarıştı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da 54. Uluslararası Kiraz Festivali kapsamında, Radyo Kontrollü Model Yatlar Uluslararası 1 Metre (IOM) yarışları düzenlendi.

Tekirdağ Yelken Temsilciliği ve Tekirdağ Yelken İhtisas Kulübü iş birliğinde organize edilen yarışa, IOM sınıfında 6 tekne katıldı.

Tekirdağ Yelken Kulübü önünde, uzaktan kumandayla teknelerini yönlendiren sporcular arasında çekişmeli mücadele yaşandı.

Vatandaşlar da yarışı ilgiyle izledi.

- "Tekirdağlı vatandaşlarımızı farklı bir yelken sınıfıyla tanıştıracağız"

Tekirdağ Yelken İhtisas Kulübü Antrenörü Berk Uzel, yaptığı açıklamada Türkiye'de IOM sınıfı yelkenin yeni yeni yaygınlaşmaya başladığını söyledi.

Uzel, Tekirdağ'da ilk defa bu tür bir yarış organizasyonun düzenlendiğini dile getirerek, "IOM adında daha çok orta yaşa hitap eden uzaktan kumandalı radyo kontrollü teknelerin yarışları yapılacak. Yarışlara katılan sporcular 2 gün mücadele ettikten sonra yarın ödül töreni olacak. IOM sınıfında 6 tekne yarışacak. Tekirdağlı vatandaşlarımızı yeni farklı bir yelken sınıfıyla tanıştırmış olacağız." ifadelerini kullandı.

İki gün sürecek yarışlar yarın yapılacak ödül töreni ile sona erecek.

