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Modern arıcılık teknikleri anlatıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.04.2018 07:21 | Son Güncelleme

Erzincan’da Arı Yetiştiricileri Birliği tarafından "Arıcılıkta başarı koşulları ve Modern Arıcılık Teknikleri" adı altında eğitim semineri düzenlendi.

Modern arıcılık teknikleri anlatıldı

Erzincan’da Arı Yetiştiricileri Birliği tarafından "Arıcılıkta başarı koşulları ve Modern Arıcılık Teknikleri" adı altında eğitim semineri düzenlendi. Seminerde arı bakımı, besleme, hastalık ve zararlıları ile ilgili bilgiler verildi.
Erzincan Ticaret Sanayi Odası Konferans Salonunda düzenlenen eğitim seminerini Arıcı Uzmanı Prof. Dr. Muhsin Dogaroğlu verdi. Arı bakımı, besleme, hastalık ve zararları, modern arıcılık teknikleri konularında Erzincan merkez ve ilçelerinde arıcılık yapan vatandaşlara yönelik eğitimler veridi.
Eğitim seminerinin açılış konuşmasını yapan Erzincan Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Rahmi Özendi; “İlk işimiz birliğimizin hizmet binamızı değiştirmek oldu. Eski hizmet binamızın kira ücreti fazla olduğundan kirası az olan yeni hizmet binasına geçtik. Valilik, Belediye başkanlığı ve tarım il müdürlüğünü ziyaret ederek sorunlarımızı dile getirdik. Akabinde arıcılık araştırma endüstri ile yaptığımız görüşmeler sonucunda konunun uzmanlarını getirtilerek bahçe kültürleri araştırma endüstri müdürlüğünde kaliteli bal üretimi, arı bakımı, besleme hastalık ve zararlıları ile sizlere bilgiler verdik.
Genç çiftçi desteği ile arıcılarımızın yanında olduk. Arıcıları dolandırıcıların eline bırakmadık. Gerçekten genç çiftçiler arıcılarımızı dolandırıyorlardı. Ne yapıyorlardı, proje gereği Eylül’e kadar arı vermeleri gerekiyor. Arı balını aldıktan sonra bölüm yapıp arıcılara verip genç arıcılarımıza verip gidiyorlardı. Erzincan’da bunlara fatura kesecek hiç kimse yoktur. Hâlbuki birliğimiz üyesinden alıp üyesine ar satabiliyor. Fatura kesebiliyor. Bunu biz faaliyete geçirdik. Ayrıca genç çiftçilerimize kaliteli birinci sınıf arı malzemeleri temin ederek kendi kullanımlarına sunduk. Buda Erzincan’da ürettiğimizin balı kaliteli bir şekilde tüketiciye yansıtmasını sağlayacağız.
Bu arada yeni sanayi sitesinde kiralanıp petek basmak için alınan makineleri yönetim değiştikten sonra faaliyete geçirdik. Çünkü önceki yönetim fabrikanın yerini alıyorlar yerini kuruyorlar o arada yönetim değişiyor, yeni gelen yönetimdeki arkadaşlar kapıyı kilitleyerek 4 yıl boyunca buraya kira ödüyorlar. Atıl vaziyette tüm sıfır makineler duruyor. Erzincan’da ki arıcılarımızın hizmetine sunulmuyor. Bizde seçim zamanı söz verdiğimiz gibi OSB’de 200 metre kare bir dükkân kiralayarak burada ki petek basma makinesini alıp oradaki fabrikaya götürdük. Onun yanına arı yapan makineyi aldık. İkisini bir araya kurarak arıcılarımızın hizmetine sunduk” dedi.
Konuşmalarının ardından Arıcı Uzmanı Prof. Dr. Muhsin Doğaroğlu, arıcılara sunum yaparak arıcılık vebal üretim hakkında teknik bilgiler aktardı.

Modern arıcılık teknikleri anlatıldı

Modern arıcılık teknikleri anlatıldı

Modern arıcılık teknikleri anlatıldı

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